Angelina Jolie e Doug Liman di nuovo insieme per il thriller di spionaggio The Initiative

Angelina Jolie sarà la protagonista del nuovo thriller di spionaggio The Initiative, che la vedrà nuovamente collaborare con il regista di Mr. & Mrs. Smith, Doug Liman. La Universal è attualmente in trattative per assicurarsi questo progetto di grande successo, con F. Scott Frazier (Collide, xXx – Il ritorno di Xander Cage) incaricato di scrivere la sceneggiatura – i cui dettagli sono ancora segreti – e Jeff Kirschenbaum come produttore per la Roth/Kirschenbaum Films.

Come Liman, anche la RK Films ha un solido rapporto con la Jolie, avendo sostenuto i film di successo della Disney Maleficent, in cui lei ha interpretato il ruolo principale. Sebbene i dettagli della trama siano ancora segreti, The Initiative sembra riportare la Jolie ai thriller d’azione che l’hanno resa una megastar del botteghino, tra cui Salt, The Tourist e Wanted – Scegli il tuo destino.

Dove abbiamo visto di recente Angelina Jolie?

Vincitrice dell’Oscar come migliore attrice non protagonista per Ragazze interrotte, la Jolie è apparsa di recente in Maria di Pablo Larraín, dove ha ottenuto recensioni entusiastiche per la sua interpretazione della famosa soprano Maria Callas. Prima ancora è entrata a far parte del Marvel Cinematic Universe con un ruolo da protagonista in Eternals, dove ha interpretato Thena (un ruolo che l’attrice dovrebbe riprendere in futuro), e in Quelli che mi vogliono morto.

Di recente è anche stata protagonista di Senza sangue, il film con Salma Hayek Pinault e Demian Bichir, basato sul romanzo di Alessandro Baricco. Prossimamente, la Jolie reciterà nel dramma bilingue Couture di Alice Winocour, che ha anche prodotto, ed è prevista l’adattamento cinematografico di Anxious People di Marc Foster.