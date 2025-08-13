HomeCinema News2025

Angelina Jolie e Doug Liman di nuovo insieme per il thriller di spionaggio The Initiative

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Angelina Jolie sarà la protagonista del nuovo thriller di spionaggio The Initiative, che la vedrà nuovamente collaborare con il regista di Mr. & Mrs. SmithDoug Liman. La Universal è attualmente in trattative per assicurarsi questo progetto di grande successo, con F. Scott Frazier (Collide, xXx – Il ritorno di Xander Cage) incaricato di scrivere la sceneggiatura – i cui dettagli sono ancora segreti – e Jeff Kirschenbaum come produttore per la Roth/Kirschenbaum Films.

Come Liman, anche la RK Films ha un solido rapporto con la Jolie, avendo sostenuto i film di successo della Disney Maleficent, in cui lei ha interpretato il ruolo principale. Sebbene i dettagli della trama siano ancora segreti, The Initiative sembra riportare la Jolie ai thriller d’azione che l’hanno resa una megastar del botteghino, tra cui Salt, The Tourist e Wanted – Scegli il tuo destino.

Dove abbiamo visto di recente Angelina Jolie?

Vincitrice dell’Oscar come migliore attrice non protagonista per Ragazze interrotte, la Jolie è apparsa di recente in Maria di Pablo Larraín, dove ha ottenuto recensioni entusiastiche per la sua interpretazione della famosa soprano Maria Callas. Prima ancora è entrata a far parte del Marvel Cinematic Universe con un ruolo da protagonista in Eternals, dove ha interpretato Thena (un ruolo che l’attrice dovrebbe riprendere in futuro), e in Quelli che mi vogliono morto.

Di recente è anche stata protagonista di Senza sangue, il film con Salma Hayek Pinault e Demian Bichir, basato sul romanzo di Alessandro Baricco. Prossimamente, la Jolie reciterà nel dramma bilingue Couture di Alice Winocour, che ha anche prodotto, ed è prevista l’adattamento cinematografico di Anxious People di Marc Foster.

Articolo precedente
Weapons: in corso trattative per un prequel sulla zia Gladys
Articolo successivo
Star Wars: John Boyega rivela cosa si aspettava per la storia di Finn
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved