Star Wars: New Jedi Order sarebbe di nuovo “temporaneamente in pausa”

Dalla fine dello scorso anno circolano notizie contrastanti sullo stato del film senza titolo di Star Wars della regista Sharmeen Obaid-Chinoy. Avevamo sentito dire che “Star Wars: New Jedi Order” (questo il titolo non ufficiale circolato fino ad oggi) era una priorità, ma sembra che Lucasfilm abbia deciso di mettere nuovamente in secondo piano il progetto. Secondo lo scooper Daniel Richtman (come riportato da Comicbookmovie), infatti, “Il film su Rey è nuovamente in sospeso, poiché i film di Star Wars di Shawn Levy e James Mangold stanno procedendo per primi. Il progetto non è stato cancellato, ma solo temporaneamente sospeso”.

Probabilmente non dovrebbe sorprendere più di tanto, dato che non è mai stato assegnato ufficialmente un nuovo sceneggiatore dopo che Steven Knight ha abbandonato il progetto. Questo non significa necessariamente che non vedremo presto Rey, interpretata da Daisy Ridley, tornare nella galassia lontana lontana. Un recente rapporto di THR ha infatti affermato che Rey “Skywalker” è fondamentale per il futuro del franchise. Non solo dovrebbe apparire nella nuova trilogia in lavorazione dello sceneggiatore e produttore Simon Kinberg, ma anche in diversi altri progetti (anche se non è chiaro quali).

Daisy Ridley ha scelto di tornare a Star Wars per l’originalità della storia

Nonostante le varie voci e pubblicazioni, i dettagli su New Jedi Order rimangono scarsi. Ora, però, Daisy Ridley ha fornito un aggiornamento che indica quanto il film sarà creativo e originale. Secondo Premiere, la decisione dell’attrice di tornare nei panni di Rey Skywalker in Star Wars è dipesa interamente dalla storia che il nuovo film avrebbe raccontato. Ridley ha spiegato:

“Mi hanno semplicemente chiesto se volevo farlo, basandomi su un’idea, senza che la sceneggiatura fosse ancora scritta. Ma se non fossi stata convinta dal concetto, il film non sarebbe stato realizzato. Ci ho pensato un giorno e mi sono detta che mi ero divertita molto a realizzare quei film. Questa nuova avventura mi sembrava divertente, quindi perché dire di no? I miei pensieri sull’argomento sono piuttosto semplici: se non avessi pensato che la storia valesse la pena di essere raccontata, non sarei tornata.”