Clayface è stato messo in lavorazione perché il DCU “aveva bisogno di contenuti”

Il co-CEO di DC Studios, James Gunn, ha affermato che Clayface è stato aggiunto al catalogo di “Gods and Monsters” del DCU perché il franchise aveva bisogno di “contenuti” e spiega perché non è un titolo di Elseworlds.

All’inizio di questa settimana, è emersa la notizia che l’attore gallese Tom Rhys Harries interpreterà il personaggio principale nel film Clayface dei DC Studios. Il film è basato su una storia di Mike Flanagan (La caduta della casa degli Usher), con James Watkins alla regia. Clayface non era tra i progetti annunciati dai DC Studios all’inizio del 2023, il che lo rende un’aggiunta a sorpresa al programma “Capitolo 1 – Dei e mostri“.

Mentre James Gunn ha ripetutamente affermato che la storia è tutto nella scelta dei progetti DCU da approvare, la seconda metà del 2026 si è rivelata piuttosto tranquilla per il franchise (Lanterns dovrebbe debuttare su HBO Max in primavera; Supergirl seguirà in estate). E, dopo il rinvio di Sgt. Rock, non è stato annunciato nulla per il 2027.

Parlando con Entertainment Weekly, a Gunn è stato chiesto perché Clayface fosse stato inserito nel DCU invece di essere un titolo di Elseworlds. “Beh, penso che semplicemente avessimo bisogno di contenuti DCU”, ha ammesso il regista di Superman. “Mike Flanagan è una persona con cui sono amico da molto tempo, e mi ha scritto di Clayface. Me l’ha scritto all’inizio del mio percorso nella DC.”

“A dire il vero, non pensavo che sarebbe successo, ma lui è venuto e mi ha proposto l’idea e io ho pensato: ‘Oh merda! Fantastico!’. È un film di body horror”, ha anticipato Gunn. “È un film horror che, come ogni film di body horror di successo, capita per caso nel DCU. E poi lui ha scritto la sceneggiatura, ed era fantastica. Non avevamo programmato di fare Clayface.”Sollecitato sulla possibilità che questo Clayface sia lo stesso che Rick Flag Sr. ed Eric Frankenstein hanno incontrato in Creature Commandos, Gunn ha rivelato: “Penso che lo scopriranno tutti”.

Pochi dettagli sulla trama di Clayface

Sono stati rivelati pochi dettagli sulla trama, ma abbiamo appreso che Matt Hagen sarà al centro dell’attenzione. Nei fumetti, era il secondo Clayface, un avventuriero che si è trasformato in un mostro dopo aver incontrato una pozza radioattiva di protoplasma.

Questo è cambiato in Batman: The Animated Series, dove è stato ritratto come un attore che usava una crema anti-età per sembrare più giovane. Dopo essersi scontrato con il suo creatore, Roland Daggett, Hagen viene immerso in una vasca di quella sostanza e diventa il “classico” Clayface che tutti conoscete dai fumetti.

Clayface è attualmente previsto per l’arrivo nelle sale l’11 settembre 2026.