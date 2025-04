Nuovi film di Star Wars: tutti i film in arrivo e la data di uscita

La Saga degli Skywalker si è conclusa, ma ci sono ancora molti film di Star Wars in arrivo. Lucasfilm ha iniziato ad annunciare ufficialmente i prossimi film alla Star Wars Celebration 2023, segnalando che la saga sarebbe presto tornerà presto sui grandi schermi. Allo Star Wars Celebration 2025 svoltosi a Tokyo ha poi fornito maggiori dettagli su quali e quanti progetti cinematografici sono in arrivo per il franchise.

Al momento la Lucasfilm ha ufficializzato due date di uscita:

Con queste premesse, ecco quindi tutti i progetti cinematografici della Lucasfilm per il prossimo decennio.

The Mandalorian & Grogu

Lucasfilm ha confermato che The Mandalorian & Grogu sarà il primo di questa nuova ondata di film di Star Wars. Al momento non si sa molto di The Mandalorian & Grogu, ma è ragionevole pensare che sia stato adattato dalla sceneggiatura di Jon Favreau per la quarta stagione di The Mandalorian. L’uscita del film è stata confermata per il 22 maggio 2026.

Star Wars: Starfighters

Data di uscita : 28 maggio 2027

: 28 maggio 2027 Sceneggiatore: Jonathan Tropper

Jonathan Tropper Regista: Shawn Levy

Shawn Levy Cast noto: Ryan Gosling

Al momento di Star Wars: Starfighter sappiamo solo che è ambientato cinque anni dopo L’ascesa di Skywalker (2019). Levy ha dichiarato: “Ci sono molte voci, alcune vere, altre no. … Questo non è un prequel, non è un sequel. È una nuova avventura”. Gosling ha elogiato il film definendolo “una storia fantastica con personaggi fantastici e originali”, oltre a “tanto cuore e avventura”, aggiungendo: “Non c’è regista migliore di Shawn per questa particolare storia”.

Il film Episodio X sul Nuovo Ordine Jedi di Rey Skywalker

Scrittore: Steven Knight

Steven Knight Regista: Sharmeen Obaid-Chinoy

Sharmeen Obaid-Chinoy Cast noto: Daisy Ridley (Rey)

Uno dei tre annunci più importanti della Star Wars Celebration 2023 riguardava il ritorno della Rey di Daisy Ridley nell’universo di Star Wars. Jedi centrale dell’era della trilogia sequel, Rey sarà ora la fondatrice del Nuovo Ordine Jedi in un film ambientato 15 anni dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Al momento, tuttavia, non ci sono altri dettagli in merito.

Il film di Taika Waititi

È poi in arrivo un film diretto da Taika Waititi, il regista di Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit. Di questo progetto si parla da tempo, ma sembra ancora lontano dall’essere realizzato, per quanto rimanga confermato. Anche in questo caso non si hanno notizie sul progetto, ma Waititi ha affermato che: “Penso che l’universo di Star Wars debba espandersi. Non credo di essere utile all’universo di Star Wars facendo un film in cui tutti dicono: ‘Oh fantastico, beh, questa è la cianografia del Millennium Falcon, ah questa è la nonna di Chewbacca. Tutto questo sta in piedi da solo, è fantastico, anche se mi piacerebbe prendere qualcosa di nuovo e creare alcuni nuovi personaggi o semplicemente espandere il mondo”.

Il film Dawn Of The Jedi di James Mangold

Un altro film annunciato alla Star Wars Celebration 2023 è quello che sarà diretto da James Mangold e che sarà ambientato oltre 25.000 anni prima della Saga degli Skywalker, in quella che è stata definita l’era dell’“Alba degli Jedi”, anche se non ha necessariamente come protagonisti degli Jedi. Secondo Mangold, si tratterà di “una sorta di storia delle origini di come la Forza è stata scoperta”. Il film è anche stato descritto come una “epopea biblica” simile a I dieci comandamenti. Al momento, tuttavia, non si hanno maggiori informazioni.

La trilogia di Simon Kingberg

Il regista di X-Men: Dark Phoenix, Simon Kinberg, è stato incaricato di scrivere e produrre una nuova trilogia di Star Wars. Ci sono state notizie contrastanti sul fatto che questi film saranno gli Episodi 10, 11 e 12 della Saga degli Skywalker. Tuttavia, la maggior parte dei giornali ha confermato che non si tratterà di una continuazione della storia. Su IMDb il progetto è riportato con la regia di Rian Johnson, di cui in precedenza si era detto stesse lavorando ad una nuova trilogia. Non è però confermato che le due cose siano lo stesso progetto, per cui si attendono maggiori novità.

Il film di Dave Filoni

Infine, sebbene non sia ancora stato ufficialmente riconfermato, si parla anche di un film diretto da Dave Filoni. La storia, stando a quanto riportato, si concentrerà sulla Nuova Repubblica e chiuderà i racconti interconnesse di “The Mandalorian”, “The Book of Boba Fett”, “Ahsoka” e altri show Disney+.