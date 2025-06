Pedro Pascal alimenta il rumor sul sequel di Fantastici Quattro già in lavorazione

I Marvel Studios hanno fissato un quarto film per il 2028 all’inizio di questa settimana. Sebbene ci si aspetti che almeno uno di questi slot vada a un’altra proprietà Disney, le speculazioni suggeriscono che tra tre anni ci sarà un sequel di I Fantastici Quattro: Gli Inizi.

A patto che il prossimo reboot sia un successo, avrebbe senso. La Prima Famiglia Marvel avrà un ruolo da protagonista in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, e lanciare la prossima era narrativa dell’MCU con un’avventura ambientata nella nuova “linea temporale sacra” sembra il passo successivo giusto.

Oggi, Mister Fantastic in persona, Pedro Pascal, ha gettato ulteriore benzina sul fuoco mettendo “Mi piace” a un post su Instagram in cui si discute di questi presunti piani per un sequel. Questo potrebbe significare molto o molto poco, ma dovremmo credere che abbia una vaga idea di cosa i Marvel Studios abbiano bisogno di lui negli anni a venire.

Galactus e Dottor Destino sarebbero probabilmente fuori discussione in un potenziale sequel. Tuttavia, questa squadra ha una lunga lista di cattivi che devono ancora apparire sui nostri schermi, e Annihilus, Wizard, Molecule Man e Puppet Master sono tutti candidati. Scommettiamo sul fatto che li vedremo nella Zona Negativa.

L’anno scorso, a Pascal è stato chiesto perché avesse deciso di unirsi all’MCU e a questo film in particolare. “Principalmente, per il cast di cui avrei fatto parte. Matt Shakman, il regista, è un mio amico di lunga data. E grazie all’influenza del mondo Marvel, [ha] creato così tanta musica popolare.”

“Ed essere invitato a vivere quell’esperienza è qualcosa a cui non potrei dire di no”, ha continuato la star di The Last of Us. “Adoro il fumetto e adoro stare in famiglia.”

In definitiva, l’eventuale sequel di I Fantastici Quattro: Gli Inizi dipenderà dagli incassi al botteghino del mese prossimo. I Marvel Studios non hanno avuto un periodo di grande successo nel 2025, quindi deve essere un successo di critica e di pubblico se si vuole che le avventure di questa squadra continuino.

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.