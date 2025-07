Stiller & Meara: Niente è perduto è il nuovo progetto di Ben Stiller per Apple Tv+

Apple Original Films ha annunciato Stiller & Meara: Niente è perduto, il nuovo documentario diretto dal regista e produttore Ben Stiller (“Scissione“, “Escape at Dannemora”), vincitore di un Emmy e di un DGA Award. “Stiller & Meara: Niente è perduto” racconta la storia che ha ispirato le carriere delle icone della commedia Jerry Stiller e Anne Meara e arriverà il 24 ottobre su Apple TV+.

«Mi sento molto fortunato a collaborare ancora una volta con l’incredibile team di Apple TV+, questa volta su un progetto molto personale per me e la mia famiglia», ha dichiarato il regista Ben Stiller. «È emozionante poterlo finalmente condividere con il pubblico ed è un grande onore celebrare i miei genitori, sia per come li ho conosciuti crescendo, sia per come ho imparato a conoscerli in modi nuovi attraverso la realizzazione di questo film».

Ben Stiller racconta la storia dei suoi genitori, le icone della commedia Jerry Stiller e Anne Meara, esplorando il loro impatto sia sulla cultura popolare, che nella vita domestica, dove i confini tra creatività, famiglia, vita e arte erano spesso sfumati. Nel farlo, Stiller punta la telecamera su se stesso e sulla sua famiglia per esaminare l’enorme influenza di Jerry e Anne sulle loro vite e riflettere sulle lezioni generazionali che tutti possiamo imparare da coloro che amiamo.

Il documentario è prodotto da Stiller, dal vincitore dell’Oscar® John Lesher (“Birdman”, “Scissione”), dal candidato all’Emmy Geoffrey Richman (“Scissione”, “Tiger King”) e da Lizz Morhaim (“The Super Models”, “Rebuilding Paradise”). Il candidato all’Oscar® Bryn Mooser (“Lifeboat”, “They Call Me Magic”), il candidato all’Emmy Justin Lacob (“Free Leonard Peltier”, “The Lionheart”) e la vincitrice dell’Emmy e candidata al BAFTA Kathryn Everett (“Daughters”, “Lakota Nation vs. the United States”) sono i produttori esecutivi, mentre il candidato all’Emmy Matthew Cherchio (“Diane Warren: Relentless”) è il produttore supervisore per XTR. Anche Tony e Andy Hsieh sono produttori esecutivi.

