James Gunn rivela una scena sanguinosa “troppo oscura” che non è finita nel montaggio finale di Superman

A parte qualche parolaccia e la solita violenza da supereroe, Superman è un film abbastanza adatto alle famiglie, ma c’è un momento che spicca per la sua cupezza stridente – e la scena in questione originariamente doveva essere ancora più brutale e sanguinosa.

Durante una recente apparizione al podcast Happy Sad Confused, il regista James Gunn ha rivelato che la scena in cui Lex Luthor uccide a sangue freddo un civile di nome Malik Ali (Dinesh Thyagarajan) avrebbe dovuto essere diversa, finché non ha deciso che era semplicemente troppo cruda per un film PG-13. “Dopo aver visto il film, ho pensato: ‘Questo è [troppo cupo]'”, ha detto Gunn.

“Lex spara al tizio in testa, cosa che viene mostrata in campo largo. Ma il tizio cade a terra, e il sangue cola sulla piattaforma, e Lex abbassa lo sguardo e vede che il sangue sta per sporcargli le scarpe. Ghurkos esclama: “Cosa? No!” E Nic lo guarda, e la sua interpretazione è fantastica, perché lo guarda dritto negli occhi e [dice]: “No?” E poi Ghurkos, timidamente, tristemente, si trascina in avanti e si sdraia sulla schiena.”

Nel caso non fosse chiaro, l’idea era che Ghurkos si sarebbe buttato a terra per impedire al sangue di raggiungere Luthor. “E [Burić], è così divertente. Si sdraia sulla schiena e inizia ad assorbire il sangue. Poi Nic guarda Superman e dice: ‘Ci vediamo domani'”. Gunn conferma che la versione estesa della scena è stata tagliata all’inizio e non è stata inclusa in nessuna proiezione di prova.

LEGGI ANCHE:

Tutto quello che sappiamo su Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent e inaugurerà la fase intitolata “Dei e Mostri“. Il film racconterà un Clark Kent già adulto, alle prese con il delicato equilibrio tra la sua identità kryptoniana e quella umana, in un mondo in cui l’umanità fatica a fidarsi di figure straordinarie. Secondo quanto anticipato, non si tratterà di una storia di origini, ma piuttosto di un ritratto di Superman nel momento in cui cerca il suo posto nel mondo come giornalista al Daily Planet e come eroe capace di ispirare speranza.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Questi attori porteranno sul grande schermo personaggi come Lois Lane, Guy Gardner, Hawkgirl, Metamorpho, Lex Luthor e Mister Terrific.

Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe nel nuovo universo DC, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano. Il tono del film sarà molto diverso rispetto alle precedenti versioni più cupe: Gunn ha dichiarato che Superman sarà colorato, pieno di emozione e con un protagonista cresciuto in un ambiente familiare sano e amorevole, elemento che influenzerà profondamente la sua personalità.

Il film non solo rilancia l’iconica figura dell’Uomo d’Acciaio, ma getta anche le basi narrative e tematiche per l’intero universo condiviso DC, fondendo umanità, epica e introspezione morale in un racconto di rinascita mitologica.

Il film è al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.