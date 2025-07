Fondazione – Stagione 3, episodio 2: la spiegazione del finale

Fondazione – stagione 3, episodio 2, offre molti spunti interessanti da analizzare. Fondazione – stagione 3 è partita alla grande con i suoi primi episodi, la nuova stagione entra subito nel vivo del conflitto quando il Mule inizia la sua conquista galattica con il pianeta Kalgan, sconvolgendo sia la Fondazione che l’Impero Galattico.

L’episodio vede Gaal risvegliarsi dal criosonno su Ignis, permettendoci di ritrovare lei e Hari Seldon. Il Mulo continua a dimostrare il suo potere su Kalgan. Le tre forme di Cleon lottano con il loro destino mentre il Primo Radiante li prepara alla caduta dell’Impero. C’è molto da analizzare.

Perché Gaal Dornick entra in contatto con Brother Dawn

La Fondazione e l’Impero devono collaborare

Come sappiamo dal finale della seconda stagione di Fondazione, Gaal Dornick e Hari Seldon sono entrati in criosonno in preparazione dell’arrivo del Mulo, l’antagonista principale della terza stagione. L’ultima scena della premiere della terza stagione ha visto Gaal risvegliarsi dal criosonno 152 anni dopo. Ora la vediamo contattare Brother Dawn, mettendo in contatto la Fondazione e l’Impero.

Il controllo del Mulo su Kalgan minaccia entrambe le principali forze della galassia, e nessuno lo sa meglio di Gaal Dornick.

La seconda stagione ha visto crescere la tensione tra la Fondazione e l’Impero Galattico, con la distruzione dell’insediamento originale su Terminus. Ora, la Seconda Fondazione si è consolidata e l’influenza dell’Impero sulla galassia sta diminuendo. Questo ha portato ad alcune scene di tensione durante la cena con Dusk, Dawn e l’ambasciatore della Fondazione Quent, che cercano di mantenere la pace nella galassia.

Il controllo del Mulo su Kalgan sta minacciando entrambe le principali forze della galassia, e nessuno lo sa meglio di Gaal Dornick. Gaal si è svegliata ogni anno per guidare il popolo di Ignis, quindi deve aver contattato l’Impero in precedenza per informarlo della minaccia imminente del Mulo.

Per quanto riguarda Dawn, è nel suo interesse affrontare rapidamente il Mulo, e dato che Brother Day non è particolarmente utile, è logico che si rivolga alla Fondazione per farlo. Sembra che sia necessario formare un’alleanza temporanea per affrontare il pirata guerriero prima che sia troppo tardi.

Spiegazione della nuova arma distruttrice di pianeti di Brother Dusk

La Novacula è terrificante

Il finale dell’episodio 2 della terza stagione di Fondazione mostra Brother Dusk che esamina una nuova arma che ha fatto costruire. Si tratta dell’arma Novacula, un’idea originale della serie TV Fondazione. Assomiglia al superlaser della Morte Nera di Star Wars, ma c’è una differenza importante.

La Novacula non disintegra il suo bersaglio, ma lo riorganizza in uno stato irriconoscibile. Come vediamo nella serie, l’arma distrugge il suo bersaglio e lo spazio viene riformato con un ammasso di stelle. Dusk chiarisce che questa è un’opzione di ultima istanza che Dawn potrà utilizzare se necessario, creando pericoli terrificanti per la terza stagione.

Perché Hari Seldon se n’è andato e se tornerà nella terza stagione di Foundation

Hari Seldon è misterioso come sempre

Hari Seldon, interpretato da Jared Harris, è l’attore principale di Foundation ed è uno dei personaggi più importanti della serie. È senza dubbio il personaggio più iconico di Isaac Asimov, ma è comunque sorprendente che sia durato così a lungo nell’adattamento televisivo, dato che compare solo nelle prime due parti del romanzo.

Sebbene Hari e Gaal avessero concordato di entrare in criosonno a intervalli di un anno, concedendosi così il tempo di svegliarsi e guidare Ignis, Hari tradisce questa idea. Mette Gaal in criosonno per anni, mentre lui rimane sveglio e guida la Seconda Fondazione. Hari crede che il tempo di Gaal sia più prezioso del suo, dato che è lei che alla fine dovrà affrontare il Mulo.CorrelatiL’attore di GOT anticipa il suo “personaggio infantile” nella terza stagione di Foundation dopo il ricastingEsclusiva: le scelte recitative di un importante attore di Game of Thrones sconvolgono la terza stagione di Foundation.

Questo porta Gaal a svegliarsi e a scoprire una versione molto più anziana di Hari Seldon, che è rimasto in vita per anni, costruendo statue e aiutando nello sviluppo di Ignis. Sta contribuendo con ciò che può con l’ultimo pezzo della sua vita, in modo da poter finalmente passare completamente il testimone a Gaal.

Non è chiaro quando rivedremo Hari.

Non sappiamo esattamente quale sia il prossimo piano di Hari Seldon, poiché lo intraprende con l’aiuto dell’entità (sotto forma di sua moglie, Yanna), che in precedenza lo ha riportato nel suo corpo. Entra in un misterioso tunnel spaziale e scompare, lasciando Gaal a cavarsela da sola. Non è chiaro quando rivedremo Hari.

Il piano di Toran, Bayta e Han Pritcher per sconfiggere il Mulo spiegato

Han sta usando i ricchi Nepo Babies come spie

La terza stagione di Foundation ha introdotto una nuova serie di personaggi, che sono forse le aggiunte più interessanti alla serie dalla prima stagione. Tra questi ci sono il capitano Han Pritcher, un agente dei servizi segreti che cerca di sconfiggere il Mulo, e Toran e Bayta Mallow, due sposini che beneficiano della ricchezza generazionale del loro antenato Hober Mallow, senza preoccuparsi minimamente del complotto del Mulo.CorrelatiSono convinto che il sorprendente ricasting di un personaggio tanto atteso nella terza stagione di Foundation abbia una spiegazione canonicaFoundation di Apple TV+ torna con una nuova serie di episodi per continuare l’epica space opera, ma un volto familiare sembra diverso.

Il capitano Han Pritcher arriva a casa loro senza preavviso, sperando di usare la coppia come spie per ottenere informazioni sul Mulo. Pritcher è una sorta di soldato ribelle, che sta andando contro gli ordini per sconfiggere una minaccia più grande. I Mallow saranno invitati a una festa per celebrare la conquista di Kalgan da parte del Mulo, e Pritcher vuole partecipare.

Perché Brother Dusk morirà prima rispetto alle versioni precedenti

Demerzel ha abbreviato il ciclo di vita dei Cleon

La crisi del Mule è alle porte, ma il ciclo dei Cleon sta per concludersi. Tra dieci giorni, Brother Dusk andrà in pensione, trasformando l’attuale Day in quel ruolo, mentre l’attuale Dawn salirà al trono. Questo mette Dusk in uno stato di preoccupazione. Come sappiamo dall’episodio 1, non è ansioso di morire.

Demerzel ha accorciato il ciclo di vita dei Cleon a causa del deterioramento genetico di ciascun clone, e questo rende Dusk ansioso di agire nelle sue ultime ore. Sarà un personaggio cruciale da tenere d’occhio nella terza stagione di Foundation, mentre l’orologio (di Demerzel) si avvicina alla mezzanotte.