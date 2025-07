NCIS: Sydney – Stagione 3 – Conferme, cast, trama e tutto quello che sappiamo

Lo spin-off australiano NCIS: Sydney è tornato per la sua seconda stagione all’inizio del 2025, e ora la serie poliziesca è stata rinnovata per la terza stagione. Debuttato durante la stagione autunnale del 2023, segnata da uno sciopero, lo spin-off di NCIS vede protagonisti gli agenti americani dell’omonima agenzia che collaborano con la polizia federale australiana per risolvere casi che coinvolgono membri dell’esercito americano.

Primo spin-off della serie decennale ambientato fuori dagli Stati Uniti, NCIS: Sydney offre un cambio di ritmo rinfrescante alla serie, che ha debuttato nel lontano 2003.

Il palinsesto televisivo dell’autunno 2023 è stato fortemente influenzato dagli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA, e il debutto di NCIS: Sydney è stato uno dei pochi programmi ad arrivare in tempo. Questo ha aiutato la CBS a ottenere un vantaggio e ha anche attirato molta attenzione sul nuovo spin-off.

Con il franchise NCIS in uno stato di cambiamento, Sydney è una serie procedurale più tradizionale, anche se spin-off come NCIS: Tony & Ziva e NCIS: Origins offrono un cambio di formato. Con l’universo NCIS ancora in espansione, NCIS: Sydney ha ottenuto un rinnovo anticipato per la terza stagione.

Ultime notizie su NCIS: Sydney – Stagione 3

La CBS pianifica una serata dedicata interamente a NCIS

L’ultima notizia sulla terza stagione di NCIS: Sydney è che è stata fissata la data di inizio della nuova stagione. Nell’ambito del palinsesto autunnale 2025 della CBS, il network ha programmato una serata interamente dedicata a NCIS per i fan. NCIS: Sydney passerà dal venerdì sera al martedì per andare in onda insieme alle altre serie NCIS del network.

NCIS, NCIS: Origins e NCIS: Sydney andranno tutte in onda in un blocco il martedì sera, la prima volta che la rete è riuscita a trasmettere tutte le sue serie NCIS insieme. Tutte e tre saranno trasmesse per la prima volta il 14 ottobre.

Quando NCIS: Sydney debutterà, ci sarà anche un piccolo salto temporale nella trama (via Collider). Mentre la seconda stagione riprendeva immediatamente dopo gli eventi della prima, qui non sarà così, il che è più in linea con il modo in cui funzionano solitamente le serie poliziesche in prima serata.

NCIS: Sydney – stagione 3 è confermata

Presto in Australia per la stagione 3

Nell’ambito dell’annuncio di rinnovo di massa della CBS alla fine di febbraio 2025, NCIS: Sydney stagione 3 è stata rinnovata. Annunciato insieme al rinnovo della stagione 23 di NCIS e della stagione 2 di NCIS: Origins, lo spin-off internazionale ha ottenuto un ordine incredibilmente rapido per la stagione 3. La notizia è arrivata pochi giorni dopo la premiere della stagione 2.

Dettagli sul cast della terza stagione di NCIS: Sydney

Torneranno gli agenti dell’NCIS e dell’AFP

Sebbene siano sempre possibili cambiamenti importanti nel cast, è logico che il cast principale di NCIS: Sydney rimarrà lo stesso da una stagione all’altra. Serie come NCIS si basano sull’intesa tra i personaggi principali, e Sydney ha non una, ma ben due agenzie di polizia al centro della serie.

Ciò significa che Olivia Swann tornerà nei panni dell’agente speciale dell’NCIS Michelle Mackey. Lavorando a stretto contatto con gli australiani, il partner di Mackey sarà ancora una volta Todd Lasance nel ruolo del vicecomandante della polizia federale australiana Jim “JD” Dempsey.

Il resto della squadra include l’agente americano dell’NCIS DeShawn Jackson, che sarà interpretato ancora una volta da Sean Sagar, e l’ufficiale di collegamento dell’AFP Evie Cooper, interpretata da Tuuli Narkle. A lavorare dietro le quinte per aiutare a risolvere i casi, il patologo forense dell’AFP Roy “Rosie” Penrose sarà interpretato ancora una volta da William McInnes.

Nel frattempo, Mavournee Hazel riprenderà il ruolo di Bluebird “Blue” Gleeson, la scienziata forense dell’AFP che lavora al fianco di Rosie per assistere gli agenti.

NCIS: Sydney utilizza anche un ampio cast di guest star, ma è impossibile sapere chi saranno. Finora, la serie non ha fatto ricorso a crossover con la serie madre per nessuna trama, e non ci sono notizie che ciò accadrà nella nuova stagione.

Dettagli della trama NCIS: Sydney – Stagione 3

Cosa riserva il futuro alla squadra statunitense/australiana?

Per loro stessa natura, i procedural sono sia prevedibili che imprevedibili. Mentre è prevedibile che gli episodi consisteranno in trame “caso della settimana” che vedranno la squadra cercare di risolvere qualche caso difficile, è imprevedibile il contenuto effettivo degli episodi.

Una cosa che NCIS: Sydney potrebbe esplorare in futuro è il classico tropo televisivo della storia d’amore a lento sviluppo. Anche se i fan hanno pensato che i candidati più probabili per la serie fossero DeShawn Jackson di Sean Sagar ed Evie Cooper di Tuuli Narkle, vista la loro chimica, potrebbe non essere così.

Secondo TV Line’s Inside Scoop, NCIS: Sydney inizierà invece ad affrontare la crescente tensione tra Mackey e JD. Il showrunner Morgan O’Neill ha dichiarato al sito che, dopo il tradimento subito nella seconda stagione, Mackey erigerà delle barriere, ma la tensione sarà “forzata”:

Non so se, razionalmente, pensare che “questa è stata una cattiva idea” sia mai così potente come l’attrazione emotiva di “questa è una buona idea”. Quindi, penso che la terza stagione romperà sicuramente quella tensione.

A parte questo, non sappiamo molto sulla trama generale della terza stagione di NCIS: Sydney, ma conosciamo alcune location delle riprese. Mentre le prime due stagioni si sono concentrate principalmente su zone anonime della costa, non sarà così per la terza stagione.

NCIS: Sydney visiterà il Sydney Opera House (via TV Line), uno dei principali punti di riferimento dell’Australia, nella premiere della stagione. Almeno un caso sarà ambientato nell’Outback australiano (sempre via TV Line), dando alla serie un importante cambio di scenario.

Qualunque cosa accada, NCIS: Sydney ha molto su cui lavorare in vista della terza stagione.