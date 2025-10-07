Street Fighter: ecco cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo film!

Street Fighter è uno dei franchise di videogiochi più iconici di sempre, quindi l’entusiasmo per il film in uscita è comprensibilmente alto.

Non abbiamo ancora dato un’occhiata approfondita a questo ultimo adattamento cinematografico, ma la superstar della WWE Cody Rhodes ha recentemente lasciato intendere ai fan cosa aspettarsi. L’attuale campione indiscusso della WWE interpreterà Guile, un pilota dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti il ​​cui obiettivo è distruggere Shadaloo, un’organizzazione criminale responsabile della caduta del suo migliore amico, Charlie Nash.

Parlando con Pat McAfee (tramite GameFragger.com), Rhodes, che molti di voi ricorderanno per il suo ruolo del malvagio Derek Sampson in Arrow, ha esaltato quelle che sembrano scene d’azione molto intense.“Ero fermamente convinto che qualsiasi cosa fosse uno stunt, volevo farla”, ha detto l'”American Nightmare”. “Se questo richiede che io sia in contatto con questi fili, voglio farlo. Se metti un altro tizio all’angolo che so che farà la scena dopo, voglio comunque provarci.”

“Noah [Centineo], Callina [Liang] e [Andrew] Koji, che sono i tre protagonisti, [sono] attori incredibilmente bravi, che prendono la cosa sul serio e sono lì a lavorare ogni giorno”, ha aggiunto Rhodes. “Poi ci sono io, 50 Cent, Andrew Schultz e Roman. Abbiamo potuto recitare.”

Sebbene fosse prevedibile, il fatto che Ryu, Ken e Chun-Li siano i protagonisti del film sarà una gradita notizia per i fan. Oltre a ciò, la promessa di scene di combattimento reali renderà sicuramente felici i fan di Street Fighter; la storia sarà ovviamente importante per questo film, ma per certi versi, non è nemmeno lontanamente cruciale quanto le scene di combattimento del film.

Ricreare la follia dei giochi non sarà un’impresa facile, anche se sappiamo che è possibile dopo che Mortal Kombat del 2021 ha portato con successo le “Fatalities” del franchise sul grande schermo. Con un sacco di acrobazie reali, tutti gli indizi indicano che Street Fighter sarà il film di combattimento incisivo che deve essere per fare onore alla longeva serie di videogiochi.

Cosa sappiamo di questa versione di Street Fighter

Diretto dal regista Kitao Sakurai, Street Fighter porterà la battaglia dalle sale giochi al grande schermo con hadouk, calci rotanti e tutti i vostri personaggi preferiti.

Street Fighter vede protagonisti Noah Centineo nel ruolo di Ken Masters, Andrew Koji nel ruolo di Ryu, Callina Liang nel ruolo di Chun-Li, Joe “Roman Reigns” Anoa’i nel ruolo di Akuma, David Dastmalchian nel ruolo di M. Bison, Cody Rhodes nel ruolo di Guile, Andrew Schulz nel ruolo di Dan Hibiki, Eric André nel ruolo di Don Sauvage, Vidyut Jammwal nel ruolo di Dhalsim, con Curtis “50 Cent” Jackson nel ruolo di Balrog e Jason Momoa nel ruolo di Blanka.

L’uscita nelle sale di Street Fighter è prevista per il 16 ottobre 2026.