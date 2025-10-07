Ahsoka – Stagione 2: le riprese sono concluse

Sembra che le riprese di Ahsoka – Stagione 2 siano effettivamente terminate, e la star Natasha Liu Bordizzo ha condiviso su Instagram una foto che anticipa il suo ritorno nei panni di Sabine Wren.

Sebbene non appaia effettivamente nell’inquadratura, le ombre di Bordizzo e della co-protagonista Rosario Dawson (Ahsoka Tano) rivelano che entrambe le attrici indossano i costumi dei rispettivi personaggi. Anche la seconda foto sembra confermare che Bordizzo abbia terminato le riprese.

Nel finale della prima stagione, diversi personaggi sono rimasti bloccati su Peridia quando il Grand’Ammiraglio Thrawn e le sue Sorelle della Notte sono fuggiti con Ezra Bridger nascosto sulla loro nave. Con l’ex Jedi Baylan Skoll (il defunto Ray Stevenson) partito da solo per scoprire i segreti del pianeta, il suo apprendista Shin Hati è stato lasciato a combattere Ahsoka e Sabine.

L’ultima volta che abbiamo visto Hati, sembrava che si stesse arrendendo a un gruppo di banditi, mentre Sabine tornava al fianco di Ahsoka per continuare il suo addestramento Jedi.

“Ragazzi, è così bella. È COSÌ bella”, ha detto di recente il regista Bryce Dallas Howard a proposito della seconda stagione. “È bellissima; è emozionante; è avventurosa; è romantica. È tutto ciò che si desidera da una storia epica”.

Hayden Christensen ha annunciato che tornerà nei panni di Anakin Skywalker per la seconda stagione di 8 episodi durante il panel della Star Wars Celebration della serie Disney+ a Tokyo, in Giappone. L’attore ha ripreso il suo iconico ruolo nei prequel di Star Wars nella prima stagione, apparendo alla sua ex Padawan Ahsoka Tano quando rimase intrappolata nel “Mondo tra i Mondi” dopo un duello con la spada laser con Baylan Skoll. Anakin ha svolto il ruolo di una sorta di guida spirituale, costringendo Ahsoka a confrontarsi con il suo passato e (potenziale) futuro.

Skywalker è tornato come Fantasma della Forza nel finale di stagione, vegliando su Ahsoka su Peridea, e abbiamo sentito dire che il personaggio avrà più cose da fare nella seconda stagione.