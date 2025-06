James Gunn conferma che il film della DC Supergirl: Woman Of Tomorrow è stato rinominato

Supergirl: Woman of Tomorrow non è più il titolo del primo film della DC Universe dedicato alla Ragazza d’Acciaio. Sebbene ci siano voci secondo cui Kara Zor-El apparirà per la prima volta nel film Superman di James Gunn, il primo progetto ufficiale per il personaggio nella lista delle uscite della DCU è un film dedicato esclusivamente a Supergirl. Il progetto è basato sui fumetti Supergirl: Woman of Tomorrow scritti da Tom King, uno degli architetti della DCU, e disegnati da Bilquis Evely. Anche se il film su Supergirl rimarrà legato alla serie a fumetti, i titoli non saranno più gli stessi.

In un’intervista a Rolling Stone, James Gunn ha rivelato che il film DCU con Milly Alcock si chiamerà semplicemente Supergirl. Gunn ha ricordato che inizialmente voleva chiamare il suo reboot di Superman Superman: Legacy, prima di decidere di abbreviare il titolo al solo nome dell’eroina. Pur non spiegando direttamente perché ha cambiato il titolo di Supergirl, ha affermato di essere “stufo dei titoli con supereroi, due punti e altri nomi”.

La sua esperienza con Superman sembra aver sicuramente influenzato il prossimo film della DC dedicato a Supergirl. Ecco la citazione completa: “Rolling Stone: Non si chiamerà più Supergirl: Woman of Tomorrow, giusto?

James Gunn: Penso che si chiamerà semplicemente Supergirl”.

Rolling Stone: Il tuo film su Superman si chiamava inizialmente Superman: Legacy, e ora è semplicemente Superman.

James Gunn: Sì. Sto sempre tagliando. “Legacy” era davvero… facciamo una cosa chiamata premortem. Un premortem consiste nel riunirsi con il gruppo che sta lavorando al progetto. Di solito si fa un paio di mesi prima delle riprese e si ipotizza: “Se fosse un disastro epico, quali sono le cose che stiamo facendo oggi che potrebbero causarlo? Tutti possono parlare liberamente”. Le cose che si scoprono in altre produzioni sono quelle che la gente bisbiglia. “Oh, Dio, non capisco perché abbiano scelto quell’attore, non è adatto al ruolo”. Oppure: “Il scenografo non è mai puntuale”. Una delle cose che ho sollevato era il titolo, che era Superman: Legacy. Anche se ero stato io a dargli quel titolo, non ne ero sicuro. Prima di tutto, sono stufo dei titoli con supereroi, due punti e un altro nome. E poi sembrava che guardassimo indietro mentre guardiamo avanti, anche se ha a che fare con l’eredità nel film stesso. E tutti dicevano: “Oh, sì, no, cambialo”.

Cosa significa il nuovo titolo del film della DCU su Supergirl

Con i suoi commenti sul titolo del nuovo film DC e il cambio da Supergirl: Woman of Tomorrow a Supergirl, James Gunn sta inviando un messaggio chiaro su ciò che vuole vedere dal futuro della DCU. Sebbene i sottotitoli per i film diventeranno inevitabilmente una cosa normale per il DCU quando entreranno in scena i sequel, sembra che la maggior parte dei primi film dedicati agli eroi e ai cattivi del DCU porteranno semplicemente il nome dei personaggi principali dei progetti, come nel caso di Superman e Supergirl.

Detto questo, lo status di Batman nel DCU suggerisce che, sebbene la maggior parte dei film potrebbe seguire lo schema di Supergirl, non tutti lo faranno. Nella stessa intervista, James Gunn ha confermato che, per il momento, il primo film solista di Batman nella DCU – che includerà il debutto live-action di Damian Wayne e altri personaggi della Bat-Family – è ancora intitolato The Brave and the Bold. La lista dei progetti DC include The Authority, Waller, Lanterns, Booster Gold, Swamp Thing e altri, tutti seguendo il modello di Superman e Supergirl.