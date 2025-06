Christopher Nolan ha consigliato allo sceneggiatore della trilogia di Batman di lavorare al film di Batman con Ben Affleck

Il veterano sceneggiatore dei film DC David S. Goyer ha raccontato di come Christopher Nolan gli abbia consigliato di non lavorare al film Batman di Ben Affleck. Mentre il film The Batman con Robert Pattinson ha riscosso un enorme successo nel 2022, inizialmente il film doveva essere un’avventura solitaria del Cavaliere Oscuro interpretato da Affleck nella timeline cinematografica DC. Ben Affleck avrebbe dovuto dirigere il film Batman, scrivendone anche la sceneggiatura insieme a Geoff Johns, ma alla fine ha abbandonato il progetto, che è stato poi trasformato in un reboot del Cavaliere Oscuro diretto da Matt Reeves.

Durante una nuova apparizione al podcast Happy, Sad, Confused, Goyer, che ha lavorato alla trilogia The Dark Knight di Nolan, ha ripercorso la sua carriera nel mondo dei fumetti, avendo anche scritto i film originali di Blade con Wesley Snipes.

Riguardo al desiderio dei fan di vederlo lavorare al reboot di Blade della Marvel Studios, Goyer ha detto di essere titubante nell’accettare il progetto dopo aver scritto i precedenti film di Blade, paragonando la situazione al film Batman di Affleck e rivelando che lo stesso Nolan gli aveva consigliato di non accettare il secondo film, come ha raccontato lo sceneggiatore:

Sui social media vedo continuamente commenti del tipo “oh, dovrebbero affidare il nuovo Blade a Goyer” – una parte di me pensa che sarebbe divertente, ma un’altra parte pensa che finora ho realizzato il Blade definitivo, e che sarebbe un errore. Ricordo che Chris [Nolan] mi consigliò di non lavorare al Batman di Affleck, semplicemente perché avrebbe creato confusione, capisci? Ne abbiamo fatto uno, meglio restare su quello.

Cosa significa la storia di David S. Goyer su Christopher Nolan per il Batman di Ben Affleck

Sebbene ci saranno sempre molte ragioni per cui il film Batman di Affleck non è stato realizzato, è comprensibile che Goyer non voglia cimentarsi in un’altra rappresentazione cinematografica del Cavaliere Oscuro. Goyer ha lavorato all’intera trilogia di Il cavaliere oscuro, quindi ha dedicato quasi un decennio alla versione di Batman interpretata da Christian Bale. Anche se Goyer aveva scritto la sceneggiatura di Batman v Superman: Dawn of Justice, il film è abbastanza diverso da non dare l’impressione che stia semplicemente ripetendo ciò che ha fatto con Nolan nel corso di tre film.

Considerando quanto la versione di Batman interpretata da Affleck fosse diversa da quella di Bale, è comprensibile che Goyer voglia lasciare la porta aperta a un nuovo sceneggiatore che possa affrontare l’icona DC nel contesto del franchise DCEU. Avendo lavorato a numerosi progetti tratti dai fumetti al di fuori della trilogia The Dark Knight e dei film Blade, il regista potrebbe anche aver voluto evitare che la sua carriera diventasse troppo dipendente dai supereroi.

Tra i crediti di Goyer figurano anche Man of Steel, Ghost Rider: Spirit of Vengeance e lo sviluppo delle serie TV Krypton e The Sandman, tutte opportunità uniche al di fuori del franchise di Batman.