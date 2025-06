James Gunn fornisce aggiornamenti positivi sui film DC Batman e Wonder Woman

James Gunn condivide nuovi entusiasmanti aggiornamenti su ciò che sta accadendo con il film The Brave and The Bold, così come sul film di reboot Wonder Woman DC Universe. Mentre il Capitolo 1 della DCU, “Gods and Monsters”, ha diversi film e serie TV in lavorazione, è in fase di scrittura un nuovo film su Wonder Woman, mentre la DC Studios sta lavorando attivamente per avvicinare la prossima interpretazione cinematografica di Batman alla realtà nella serie di Gunn attraverso The Brave and The Bold. Anche se le date di uscita non sono ancora state fissate, i fan avranno molto da aspettarsi dalle due icone DC nella DCU.

In una nuova intervista con Rolling Stone, Gunn è stato interrogato sullo status di Wonder Woman e Batman nel franchise DCU. Gunn ha fornito dettagli sui piani per i film Batman e Wonder Woman nella DCU, condividendo quanto siano importanti le due leggende DC per il franchise:

Rolling Stone: In senso lato, cosa bisogna capire per far funzionare queste due proprietà, Batman in questo universo?

James Gunn: Batman deve avere una ragione per esistere, giusto? Quindi Batman non può semplicemente essere “Oh, stiamo facendo un film su Batman perché Batman è il personaggio più importante della Warner Bros.”, che è vero. Ma perché c’è bisogno di lui nel DCU e c’è bisogno che non sia esattamente lo stesso Batman di Matt. Eppure non è un Batman campy. Non mi interessa. Non mi interessa un Batman divertente e campy, davvero. Quindi stiamo affrontando questo aspetto. A proposito, penso di avere una soluzione. Penso di sapere davvero di cosa si tratta, sto solo lavorando con lo sceneggiatore per assicurarmi che possiamo realizzarlo.

Rolling Stone: E per Wonder Woman?

James Gunn: Simile. Wonder Woman penso sia in realtà più facile per me, perché non ci sono state così tante rappresentazioni infinite di Wonder Woman, sicuramente non nei film, ma in realtà da nessuna parte, come quelle di Batman. Ogni singola storia di Batman è stata raccontata. Sembra che metà dei fumetti pubblicati dalla DC negli ultimi 30 anni abbiano Batman come protagonista. È il supereroe più famoso al mondo e il supereroe più popolare al mondo. La gente lo ama perché è interessante, ma il fatto che sia così presente può anche renderlo noioso. Quindi, come si fa a creare un personaggio divertente da guardare?

Cosa significano i commenti di James Gunn per Batman e Wonder Woman della DCU

Dato che il Batman di Robert Pattinson rimarrà nel suo universo e separato da questo reboot, è comprensibile che Gunn trovi difficile trovare una rappresentazione distinta di Bruce Wayne nella timeline della DCU. Dato che in passato sono stati realizzati tantissimi film live-action su Batman, The Brave and The Bold deve trovare il maggior numero possibile di modi per mostrare cosa porterà questa versione della leggenda DC senza sembrare troppo simile a ciò che i fan hanno già visto. Ciò risulta chiaro anche dalla seguente citazione di Gunn, che ha affermato:

No, non lo faccio. Batman è il mio problema più grande in tutta la DC in questo momento, personalmente. E non è che io stia scrivendo Batman, ma sto lavorando con lo sceneggiatore di Batman e sto cercando di farlo bene, perché è incredibilmente importante per la DC, così come Wonder Woman. Quindi, al di fuori delle cose che sto facendo nei progetti attualmente in corso, le nostre due priorità sono finire le sceneggiature di Wonder Woman e Batman.

Nel caso di Diana, c’è forse più libertà quando si tratta di capire come realizzare una nuova Wonder Woman per la DCU, dato che c’è stata solo una versione cinematografica del personaggio in tempi moderni. Pertanto, la DCU non ha ostacoli così grandi nel reimmaginare Wonder Woman per il grande schermo come nel caso di Batman. Dato che i film della DCEU su Wonder Woman erano tutti ambientati nel passato, la DCU può invece affrontare il suo film nel presente, il che è già di per sé una differenza enorme.