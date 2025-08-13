HomeCinema News2025

Superman: un filmato mostra un test con il costume senza mutandoni

Di Gianmaria Cataldo

-

Superman film 2025

Il costume di Superman indossato da David Corenswet viene finalmente svelato senza i mutandoni in una nuova featurette dell’universo DC. Come noto, un aspetto che è sempre stato molto discusso dai fan e dal team creativo era se il costume avrebbe incluso i famosi mutandoni rossi. Dato che il costume indossato da Corenswet alla fine ha incluso questo aspetto, gli spettatori possono ora farsi un’idea migliore di come sarebbe stato se non li avessero inclusi affatto grazie alle immagini trapelate di questo contenuto extra.

Nella featurette “Adventures in the Making of Superman, viene infatti messo in evidenza il processo di realizzazione dei costumi. In una parte del filmato, il costume di Corenswet viene dunque mostrato senza i mutandoni, offrendo ai fan la migliore visione possibile del suo costume senza di essi (l’immagine si può vedere qui). Come riportato, questo contenuto extra sarà incluso nell’edizione digitale, 4K UHD e Blu-ray del film Superman.

Perché il costume di Superman con i mutandoni è stata la scelta giusta

Sebbene il costume di Superman possa funzionare con o senza i pantaloncini (come dimostrato da Zack Snyder con L’uomo d’acciaio), la versione DCU ha tratto vantaggio dalla decisione del team di costumisti di includerli. I pantaloncini non sono solo un grande easter egg della DC e un elemento iconografico noto del personaggio, ma anche un ritorno al look visto l’ultima volta in Superman Returns del 2006. Il design del costume per il film DCU ha chiaramente beneficiato del loro utilizzo. Come si vede nella foto tratta dal featurette di Superman, il costume sembra semplicemente troppo strano senza i pantaloncini, il che avrebbe potuto portare a una reazione negativa sui social media.

