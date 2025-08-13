Alien: Pianeta Terra, guida al cast e ai personaggi della serie

Il cast di Alien: Pianeta Terra (qui la nostra recensione) comprende una grande varietà di attori acclamati, star emergenti, icone della fantascienza e molto altro ancora, e vale la pena conoscerli tutti. La serie, come noto, è la prima volta che la serie un capitolo del franchise ci porta sulla Terra (nel canone) dopo Alien – La clonazione. Pertanto, è ambientato in un periodo precedente rispetto alla maggior parte degli altri film della serie e presenta un cast di personaggi completamente nuovo.

Per la natura stessa della sua storia, Alien: Pianeta Terra presenta quindi una grande varietà di personaggi e attori. Dai giovani attori che interpretano gli ibridi infantili conosciuti come i Lost Boys ai veterani della fantascienza, il cast della serie è ricco di talento. Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere sul nuovo gruppo di personaggi che si troverà a doversi scontrare con il terribile Xenomorfo.

Il cast e i personaggi protagonisti di Alien: Pianeta Terra

Sydney Chandler nel ruolo di Wendy

Sydney Chandler è cresciuta nella periferia di Austin, in Texas. Ha ottenuto il suo ruolo di svolta nel 2022, quando ha interpretato Chrissie nella miniserie Pistol della FX. Da allora, Chandler ha avuto altri due ruoli importanti, in Don’t Worry Darling e Sugar di Apple TV+ al fianco di Colin Farrell. Chandler lavora anche come sceneggiatrice, avendo scritto il cortometraggio Chemistry.

In Alien: Pianeta Terra interpreta Wendy, uno degli ibridi dotato di un corpo sintetico in cui è stata infusa la mente di una bambina umana. Conosciuta da bambina come Marcy, era affetta da una malattia terminale e ha accettato di partecipare all’esperimento di Prodigy sull’immortalità. Ora Wendy coglie l’occasione per cercare suo fratello Hermit, che non vede da tempo.

Alex Lawther nel ruolo di Joe “Hermit”

Alex Lawther è nato a Petersfield, nell’Hampshire, in Inghilterra. Lawther ha ottenuto il suo ruolo di svolta nel 2014, quando ha interpretato la versione giovane del personaggio di Benedict Cumberbatch, Alan Turing, in The Imitation Game. Da allora, Lawther ha continuato ad avere una prolifica carriera di attore, principalmente in serie televisive come The End of the F***ing World e Andor.

Lawther interpreta Joe, noto anche come “Hermit”, in Alien: Pianeta Terra. Hermit è il fratello di Marcy, anche se non è a conoscenza del programma ibrido di Prodigy né del fatto che Marcy sia ora Wendy. Credendo che la sua famiglia sia morta, Hermit lavora per la Prodigy Corporation come medico che assiste un gruppo di mercenari. Questo ruolo lo porta sull’USCSS Maginot quando questa precipita sulla Terra.

Timothy Olyphant nel ruolo di Kirsh

Timothy Olyphant è nato a Honolulu, nelle Hawaii, ed è cresciuto a Modesto, in California. Olyphant ha ottenuto il suo ruolo di svolta nel 2004, quando ha iniziato a interpretare Seth Bullock nella serie Deadwood della HBO. Olyphant aveva già una carriera rispettabile prima di questa serie, avendo recitato in film come Scream 2 e Go. Da allora ha continuato ad avere una carriera televisiva molto prolifica in serie come Justified e Santa Clarita Diet.

Olyphant interpreta Kirsh in Alien: Pianeta Terra. Egli è uno dei sintetici (o androidi) della serie e capo scienziato della Prodigy Corporation. Funge inoltre da guardiano e insegnante dei Lost Boys, il gruppo di ibridi di cui fa parte Wendy. Kirsh considera se stesso e gli ibridi una forma di vita superiore rispetto agli “animali” come gli esseri umani.

Samuel Blenkin nel ruolo di Boy Kavalier

Samuel Blenkin è nato a Cheltenham, nel Gloucestershire, in Inghilterra. Blenkin ha ottenuto il suo ruolo di svolta non in un film o in una serie TV, ma nella produzione teatrale del West End di Harry Potter e la maledizione dell’erede, dove ha interpretato Scorpius Malfoy. Da allora, Blenkin ha avuto ruoli di rilievo in serie come Black Mirror e The Witcher: Blood Origin.

Blenkin interpreta Boy Kavalier in Alien: Pianeta Terra. Kavalier è l’amministratore delegato della Prodigy Corporation, la nuova società che domina la Terra. Descritto come un bambino prodigio e un genio, egli è estremamente sicuro di sé e della propria intelligenza. Ha progettato la tecnologia utilizzata per creare gli ibridi e crede che sia la migliore possibilità di immortalità per l’umanità.

Babou Ceesay nel ruolo di Morrow

Babou Ceesay è nato a Barnet, nel Middlesex, in Inghilterra, ma è cresciuto in Africa occidentale. Ceesay ha ottenuto il suo ruolo di svolta nel 2017, quando ha recitato in Guerrilla. Prima di questo film, Ceesay ha recitato in alcuni ruoli di rilievo in film e serie televisive britannici, come Severance e Getting On. Più recentemente, Ceesay ha recitato in serie televisive come Into the Badlands e We Hunt Together.

Ceesay interpreta Morrow in Alien: Pianeta Terra. Morrow è un cyborg, un essere umano il cui corpo è stato modificato utilizzando la tecnologia cibernetica. Nello specifico, il braccio di Morrow è stato sostituito e ora può trasformarsi in una varietà di strumenti. Morrow lavora per la Weyland-Yutani ed è l’unico sopravvissuto all’atterraggio di fortuna della Maginot. Ha il compito di recuperare i campioni fuggiti durante il viaggio.

Essie Davis nel ruolo di Dame Sylvia

Essie Davis è nata a Hobart, in Tasmania, Australia. Davis ha ottenuto il successo mondiale nel 2014 con il film The Babadook. Prima di allora, Davis aveva recitato in alcuni ruoli importanti in film come Matrix Reloaded e La ragazza con l’orecchino di perla. Dopo il 2014, Davis si è concentrata maggiormente su serie televisive come Exposure e Faraway Downs.

Davis interpreta Dame Sylvia in Alien: Pianeta Terra. Si tratta di un’altra scienziata della Prodigy e ha un ruolo cruciale negli esperimenti sugli ibridi. Descritta come un’anima gentile, Dame Sylvia funge da figura materna per i Lost Boys e fornisce sostegno emotivo ai bambini.

Il cast dei personaggi secondari di Alien: Pianeta Terra

Adarsh Gourav nel ruolo di Slightly: Gourav interpreta Slightly in Alien: Pianeta Terra. Slightly è un membro dei Lost Boys e un caro amico di Wendy, anche se si comporta in modo più infantile di lei. Gourav è noto principalmente per i film e le serie televisive indiani come Guns & Gulaabs e The White Tiger.

Jonathan Ajayi nel ruolo di Smee: Ajayi interpreta Smee, un altro Lost Boy e membro entusiasta e disponibile del gruppo, felice di farne parte. Ajayi è noto per serie televisive come Vigil e film come Chief of Station.

Erana James nel ruolo di Curly: Curly è un’altra Lost Boy, ma è ancora più grata a Boy Kavalier e Prodigy rispetto ai suoi amici e compagni di squadra. James è nota per serie televisive come The Wilds e Bad Behaviour.

Lily Newmark nel ruolo di Nibs: Nibs in Alien: Pianeta Terra è un altro Lost Boys e, dato che era la bambina più malata prima di entrare nel suo corpo ibrido, ha difficoltà ad adattarsi. Newmark è nota per film come Solo: A Star Wars Story e Pincushion.

Kit Young nel ruolo di Tootles: Young interpreta Tootles, l’ultimo membro dei Lost Boys ed era il più anziano tra gli umani prima di diventare un ibrido. Young è noto per serie come Shadow and Bone e film come The Beautiful Game.

Diêm Camille nel ruolo di Siberian: Siberian è una mercenaria che lavora con Hermit e si prende cura di lui come se fosse suo fratello. Camille è nota per serie come La Ruota del Tempo e Washington Black.

David Rysdahl nel ruolo di Arthur Sylvia: Rysdahl interpreta Arthur, il quale è sposato con Dame Sylvia e lavora anche come scienziato al progetto sugli ibridi. Rysdahl è noto per film come Dead Pigs e Nine Days.

Sandra Yi Sencindiver nel ruolo di Yutani: Yutani è una delle leader della famigerata società Weyland-Yutani e sua nonna ha inviato la Maginot in missione 65 anni prima dell’inizio della serie. Sencindiver è nota per serie come Foundation e Geek Girl.