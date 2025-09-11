Sydney Sweeney: svelate le prime immagini del nuovo thriller psicologico in arrivo

Le prime immagini di The Housemaid offrono uno sguardo più da vicino al thriller in uscita, che debutterà nelle sale americano il 19 dicembre. Il film, diretto da Paul Feig, è un adattamento dell’omonimo romanzo di successo di Freida McFadden, che racconta la storia di una donna che ottiene un lavoro come domestica presso una coppia con oscuri segreti.

Il cast del prossimo The Housemaid include la star di Euphoria Sydney Sweeney nel ruolo della domestica protagonista, Millie Calloway, la candidata all’Oscar Amanda Seyfried e la star di 1923 Brandon Sklenar nei panni dei datori di lavoro di Millie, Nina e Andrew Winchester, e Michele Morrone nel ruolo del loro giardiniere, Enzo.

Lionsgate ha ora condiviso una serie di immagini in anteprima da The Housemaid. Esse offrono uno sguardo a tutti e quattro i personaggi principali. Tutte le immagini tranne una (Andrew che sorride a tavola) hanno un che di sinistro, compreso Enzo che guarda con sospetto dal cortile e Millie che sta nervosamente in piedi accanto a una casa delle bambole.

Nina, interpretata da Amanda Seyfried, è presente nella maggior parte delle immagini, che mostrano il suo aspetto brillante diventare sempre più minaccioso, come nell’immagine in cui è in agguato dietro Millie, che l’ha vista nello specchio del bagno. Guarda la galleria completa di immagini qui sotto:

Cosa significa questo per The Housemaid

La presenza travolgente di Amanda Seyfried in queste immagini sottolinea quanto sia importante il personaggio interpretato dalla star di Long Bright River in The Housemaid. Sia Nina che Millie hanno segreti da nascondere, e il loro tête-à-tête è al centro del romanzo originale. Finora sembra che nel film sia stato dato loro lo stesso peso.

Amanda Seyfried è nota anche per i suoi ruoli in Mean Girls, Mamma Mia!, Les Misérables, Mank e altri film.

Finora, sembra che Seyfried stia interpretando il personaggio alla perfezione. Anche se la vita di Nina sembra perfetta all’esterno, lei è una presenza misteriosa che mente a Millie e la tormenta creando intenzionalmente confusione, quindi la presenza fragile e inquietante che Seyfried ha in queste immagini evoca perfettamente quella sensazione.