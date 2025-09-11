The Blacklist: la serie ha mai rivelato chi è Raymond Reddington?

The Blacklist si è divertita molto a stuzzicare la risposta all’unica domanda rimasta in sospeso nella serie, ma ha mai rivelato chi è Raymond Reddington? In onda dal 2013, The Blacklist era un thriller della NBC che iniziava con il famigerato criminale ricercato Raymond “Red” Reddington (James Spader) che si consegnava all’FBI. Red si è offerto di aiutarli a rintracciare altri criminali ricercati che aveva inserito nella sua “lista nera”. La condizione piuttosto strana di Reddington era che avrebbe lavorato solo con la novellina Liz Keen (Megan Boone), il cui legame con lui rimaneva misterioso.

The Blacklist è andato in onda per 10 stagioni e si è concluso secondo i propri termini. Quando Liz è morta nella stagione 8, sembrava che il più grande enigma della serie potesse rimanere irrisolto. La domanda principale per gran parte di The Blacklist è stata chi fosse esattamente Raymond Reddington, con gli indizi più importanti che suggerivano che fosse il padre di Liz. Red aveva già portato l’FBI e Liz in un’inutile ricerca, e non è stato diverso quando si è trattato dell’identità del misterioso personaggio. The Blacklist si è divertito a rivelare colpi di scena e rivelazioni scioccanti, e lo stesso è successo nella sua ultima stagione. Nel finale, Red potrebbe aver finalmente risposto a quella grande domanda.

Il padre di Liz è il vero Raymond Reddington

Il personaggio di James Spader ha rubato il nome di Raymond Reddington

La sesta stagione di The Blacklist sembra aver rivelato la verità su chi è Raymond Reddington, rivelando che sì, un uomo di nome Raymond Reddington è il padre di Liz, ma non si tratta del Reddington interpretato da James Spader. Il vero Raymond Reddington di The Blacklist aveva una relazione con la madre di Liz, Katarina Rostova, che in realtà era un’agente del KGB inviata per sedurlo e instaurare una relazione con lui.

Quando Liz aveva solo quattro anni, sparò a Reddington mentre lui stava aggredendo Katarina, e poi scoppiò un incendio. Anche se Katarina e Ilya salvarono Reddington dall’incendio, il Raymond Reddington originale di The Blacklist morì a causa del colpo mortale di Liz, e il misterioso personaggio di James Spader prese il suo posto e il suo nome.

Ilya Koslov è un altro impostore di Raymond Reddington

Ilya, alias Frank Bloom, aveva già impersonato Raymond Reddington in precedenza

The Blacklist ha rivelato che l’amico e occasionale amante di Katarina, Ilya Koslov, un agente del KGB, ha preso il posto di Raymond Reddington dopo la sua morte, cambiando il suo volto con la chirurgia plastica. The Blacklist stagione 6 ha rivelato che anche Katarina è viva dopo che si era presumibilmente tolta la vita gettandosi in mare dopo la morte di Reddington.

Rostova mette ancora una volta in dubbio l’identità di Raymond Reddington, e si scopre che non è nemmeno Ilya. Al contrario, Ilya appare ed è un buon amico dell’“impostore” Reddington. Le speranze di Liz vengono nuovamente deluse quando, nella stagione 8 di The Blacklist, la donna che Liz pensava fosse sua madre rivela di essere in realtà solo una spia di nome Tatiana Petrova.

La vera identità di Reddington interpretato da James Spader: tutte le teorie

E su cosa stava costruendo durante la stagione 10

La stagione 10 di The Blacklist ha portato la serie alla conclusione e molti spettatori speravano di ottenere finalmente una risposta su chi fosse Raymond Reddington. Nel periodo precedente alla fine di The Blacklist, due teorie principali sulla vera identità di Raymond Reddington hanno guadagnato terreno.

La prima è che Red, interpretato da James Spader, è il vero Raymond Reddington che ha finto la propria morte. Non è impossibile che Raymond Reddington sia riuscito a scappare. Le ferite da arma da fuoco non sono sempre mortali ed è possibile che la giovane Liz abbia mancato di un millimetro i suoi organi vitali.

Un’altra teoria su The Blacklist era che Raymond Reddington fosse la madre di Liz, che è sicuramente la più intrigante delle due idee. Questa teoria è sempre stata in circolazione, ma non è diventata popolare fino alla fine della stagione 8 per due motivi. Il primo deriva da una conversazione tra Red e Liz quando lei gli chiede se conosceva sua madre, al che Red risponde che conosceva Katarina “molto bene” con un sorriso complice.

Il secondo indizio è la lettera che Red dà a Liz prima che lei muoia nella stagione 8 di The Blacklist. Red dice a Liz che la nota è stata scritta da Katarina e che “spiegherà tutto”. Considerando che non si sa dove si trovi Katarina Rostov, è del tutto possibile che Raymond Reddington di The Blacklist sia in realtà la madre di Liz.

Così i fan di The Blacklist sono tornati al punto di partenza per quanto riguarda la verità su chi sia Raymond Reddington e quale sia il suo rapporto con Liz. La teoria prevalente era che lui fosse il vero Reddington, sopravvissuto alla sua apparente morte e all’incendio. Inoltre, non si considera il vecchio Raymond e, quindi, non si vede come il vero padre di Liz.

The Blacklist ha rivelato chi era il vero Raymond Reddington

La serie ha suggerito che la teoria più azzardata potrebbe essere corretta

Il finale di Blacklist non ha dato una risposta esplicita alla domanda, ma ha fornito un indizio importante che alimenta le teorie dei fan sulla sua identità. Per molto tempo, i fan hanno ipotizzato che Red non fosse il padre di Liz, ma sua madre. Sebbene gli indizi indicassero che Red fosse suo padre, e Liz potesse essere morta credendo che fosse vero, la verità è che Red era probabilmente Katarina Rostova. Questa teoria è nata nell’episodio in cui Red ha raccontato a Liz quasi tutto, ma ha tenuto segreta la sua vera identità. Tuttavia, le ha detto che non era suo padre.

Questo ha portato al finale di The Blacklist, in cui Red aveva intenzione di porre fine alle cose a modo suo. Prima di partire alla ricerca del suo destino, ha chiamato Agnes per sapere come stava. Era soprattutto preoccupato per lei e Agnes ha scherzato dicendo che “sembra una mamma”. A quel punto Red ha risposto: “Immagino di non poter fare a meno”.

Non era una risposta chiara su chi fosse realmente Raymond Reddington, ma era un riferimento malizioso a ciò che la maggior parte delle persone credeva. Il riferimento all’idea che Red fosse come una “mamma” è in linea con il tono del resto di The Blacklist, che lancia indizi e suggerimenti, lasciando allo spettatore la responsabilità di mettere insieme i pezzi del puzzle. Il finale di The Blacklist ha suggerito che Raymond Reddington è Katarina, la madre di Liv, ma non lo ha confermato in modo esplicito.

Perché The Blacklist non ha mai rivelato completamente la verità su Raymond Reddington

È possibile che l’uscita di scena di Megan Boone abbia sconvolto i piani

Non c’è una ragione concreta per cui The Blacklist non abbia rivelato l’identità di Raymond Reddington al di là di alcuni indizi e anticipazioni. Non c’era mai stata la garanzia che la sua identità sarebbe stata rivelata, ovviamente, anche se molti spettatori pensavano che fosse un mistero che sarebbe stato risolto entro la fine della serie. Il fatto che The Blacklist sia terminata con Raymond Reddington che rimaneva un enigma potrebbe aver deluso alcuni fan, ma c’è un motivo fondamentale per cui potrebbe essere stato mantenuto segreto: l’uscita di scena di Megan Boone.

Megan Boone ha lasciato The Blacklist nella stagione 8, quando Liz è stata uccisa. È stata una decisione reciproca tra l’attrice e gli showrunner, poiché Boone voleva perseguire altre opportunità. Anche se la serie è riuscita a continuare senza Liz, questo ha creato diversi intoppi per quanto riguarda l’identità di Raymond Reddington.

Le storie di Liz e Red erano intrecciate fin dall’inizio di The Blacklist, e una cosa era sempre stata chiara: la sua vera identità era in qualche modo legata al passato di Liz. Senza Megan Boone nel finale, qualsiasi grande rivelazione che confermasse chi fosse Raymond Reddington avrebbe probabilmente perso di efficacia.

Sarebbe stato incredibilmente strano che Raymond confermasse la sua vera identità come qualcuno del passato di Liz senza Liz presente, soprattutto perché la sua morte rappresentava anche un’occasione perfetta, che alla fine della stagione 10 era ormai passata da tempo. Non è ancora stato confermato il motivo per cui l’identità di Raymond Reddington è stata tenuta segreta, ma l’assenza di Megan Boone nel finale della serie sembra certamente una causa plausibile.

Non rivelare chi fosse Raymond è stata una cosa positiva o negativa?

Le reazioni alla decisione sono state contrastanti

Le reazioni al fatto che l’identità di Raymond Reddington fosse ancora un segreto alla fine di The Blacklist sono state contrastanti. Alcuni spettatori sembravano ritenere che fosse una cosa positiva e che consacrare il personaggio come un misterioso enigma dall’inizio alla fine fosse in linea con la sua eredità. Altri, ovviamente, si aspettavano una grande rivelazione entro la stagione 10 di The Blacklist e sono rimasti piuttosto seccati, per usare un eufemismo, quando la serie si è conclusa senza una risposta definitiva.

In definitiva, è una questione di gusti personali se mantenere segreta l’identità di Raymond Reddington sia stata una buona o una cattiva idea. The Blacklist ha lasciato diversi indizi che sembravano suggerire che Reddington fosse la madre di Liz, ma il fatto di non averlo confermato apertamente significa anche che c’è ancora spazio per discussioni e teorie. Va anche notato che, non confermando la sua identità, The Blacklist acquista molto più valore di rivisitazione, perché gli spettatori possono ora rituffarsi nella serie dall’inizio alla fine e cogliere nuovi indizi e teorie.