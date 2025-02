The Batman – Parte II: Andy Serkis conosce la storia del film

Lo scorso dicembre, abbiamo ricevuto la deludente notizia che The Batman – Parte II di Matt Reeves aveva subito un forte ritardo e ora non arriverà nelle sale prima del 1° ottobre 2027.

Il co-direttore dei DC Studios James Gunn è intervenuto sui social media subito dopo l’annuncio per affermare che il ritardo era semplicemente dovuto al fatto che la sceneggiatura non era stata completata. Ciò potrebbe dipendere dalla mancanza di una decisione da parte di Reeves in merito alla direzione da dare al sequel, ma sembra che il regista abbia ora, come minimo, svelato la trama generale.

Durante un’apparizione alla convention dei fan di Orlando MegaCon domenica scorsa (tramite il canale Youtube Love Our Life), l’attore che interpreta Alfred Pennyworth Andy Serkis ha rivelato che Reeves lo aveva informato su cosa si concentrerà il sequel di The Batman.

Andy Serkis conosce la storia di The Batman – Parte II

“Ne sono affamato tanto quanto voi”, ha detto Serkis. “Lui [Matt Reeves] mi ha raccontato la storia di The Batman 2 ed ero così emozionato”. Purtroppo, Serkis rivelato alcun dettaglio, ma questo è comunque un aggiornamento positivo sullo stato del tanto atteso seguito.

Molti addetti ai lavori del settore sono convinti che Robert Pattinson alla fine rimarrà come Cavaliere Oscuro del DCU per il film pianificato The Brave and the Bold. Inserire il Batverse nel DCU potrebbe avere più senso, se non altro per evitare di avere due franchise di Batman separati che corrono uno accanto all’altro. Quando il sequel di The Batman arriverà effettivamente nei cinema nel 2027, ci saranno sicuramente stati almeno alcuni progressi su The Brave and The Bold, anche se il regista Andy Muschietti ha rivelato che il progetto è stato “un po’ posticipato” alla fine dell’anno scorso.

Ricordiamo che The Batman – Parte II è un titolo provvisorio, mentre non si hanno ancora conferme ufficiali sul cast. A parte Robert Pattinson che tornerà nei panni di Bruce Wayne/Batman, dovrebbero tornare anche Andy Serkis come Alfred, Zoë Kravitz, nella tutina di pelle di Selina Kyle, Jeffrey Wright nei panni di Gordon e Colin Farrell che dovrebbe tornare a essere il Pinguino.

Il film arriverà al cinema il 1° ottobre 2027.