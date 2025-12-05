Michelle Pfeiffer: 10 cose che non sai sull’attrice

L’attrice Michelle Pfeiffer è una vera e propria icona. Interprete di film di successo e di icone pop (Catwoman e Isabeau d’Anjou su tutte), si è sempre distinta per classe e talento, ottenendo in più occasioni prestigiosi riconoscimenti. Negli anni la Pfeiffer non ha perso il suo carisma, apparendo ancora oggi in importanti film con ruoli di rilievo.

Ecco 10 cose che non sai di Michelle Pfeiffer.

Michelle Pfeiffer film

1. Ha una lunga filmografia di successi. L’attrice debutta al cinema nel 1980 con il film The Hollywood Knights, e diviene estremamente popolare recitando nel film Scarface (1983), accanto all’attore Al Pacino. Da quel momento in poi la sua carriera decolla, e l’attrice appare in importanti film come Tutto in una notte (1985), Le streghe di Eastwick (1987), Le relazioni pericolose (1988), Batman – Il ritorno (1992), L’età dell’innocenza (1993), Wolf – La belva è fuori (1994), Un giorno… per caso (1996), Le verità nascoste (2000), Hairspray (2007), Dark Shadows (2012), Madre! (2017), Assassinio sull’Orient Express (2017), Ant-Man and the Wasp (2018) e Maleficent – Signora del male (2019), dove recita accanto ad Elle Fanning e Angelina Jolie. Nel 2021 è protagonista di French Exit in cui interpreta Frances Price, una socialite newyorkese che si trasferisce a Parigi con il figlio dopo una crisi economica, mentre è del 2023 il suo ritorno all’universo Marvel con Ant‑Man and the Wasp: Quantumania, riprendendo il ruolo di Janet van Dyne/Wasp. Il film però non è esattamente un successo, classificandosi come uno dei meno graditi del franchise. Nel 2025 si reinventa nel ruolo di Claire Clauster in Oh. What. Fun., commedia natalizia di Prime Video.

2. Ha recitato anche in TV. Nel corso degli anni l’attrice si è distina anche per alcuni film e serie TV. Tra questi si ricordano B.A.D. Cats (1980), Casa Butterfield (1981) e The Wizard of Lies (2017). Nel 2022 torna alla televisione, recitando in The First Lady.

Michelle Pfeiffer figli

3. Ha due figli. L’attrice è stata sposata una prima volta nel 1981 con l’attore e regista Peter Horton, con il quale però non ha avuto figli. L’attrice in seguito adotta una bambina, mentre nel 1993 si sposa nuovamente con il produttore David E. Kelley, con il quale nel 1994 dà alla luce il primo, e unico, figlio naturale.

Michelle Pfeiffer e Al Pacino

4. Ha ferito Al Pacino. Durante una scena particolarmente violenta del film, l’attrice ha accidentalmente ferito l’attore, provocandogli un taglio. La cosa non si è tuttavia rivelata particolarmente grave, e l’attore ha ripreso a recitare poco dopo l’accaduto.

5. Ha perso molto peso per il ruolo. Nel film diretto da Brian De Palma, l’attrice interpreta una tossicodipendente, e per poter risultare credibile l’attrice ha rivelato di essersi sottoposta ad una dura dieta che l’ha portata a perdere molto peso. Stando alle sue parole, tutti sul set erano preoccupati per il suo dimagrimento, ma l’attrice ha comunque trovato le forze di completare il film.

Michelle Pfeiffer Ant-Man

6. Non era convinta del film. In Ant-Man and the Wasp l’attrice interpreta Janet Van Dyne, moglie del personaggio di Michael Douglas, scomparsa da tempo nel reame quantico. L’attrice ha tuttavia ammesso che prima che le venisse proposto il ruolo non sapeva nulla di Ant-Man, e che era scettica riguardo il suo potenziale. Successivamente si è ricreduta, rimanendo sorpresa dal risultato del film.

7. È tornata nel terzo capitolo. Come già detto, Quantumania, terzo capitolo del franchise di Ant-Man, non è stato proprio un successo e non si sa se il personaggio di Janet, che nel film ha un ruolo molto importante, tornerà mai nel MCU, che al momento sta cercando di ripartire con i Fantastici Quattro.

Michelle Pfeiffer Maleficent

8. Ha interpretato il villain. In Maleficent – Signora del male, l’attrice interpreta la regina Ingrid, il cui obiettivo è quello di separare per sempre umani e creature fantastiche. Questa è la quarta volta che l’attrice recita il ruolo di un cattivo. Gli altri sono Catwoman in Batman – Il ritorno, Velma Von Tussle in Hairspray e Lamia in Stardust.

Michelle Pfeiffer in Lady Hawke

9. Il suo personaggio di Isabeau è divenuto iconico. Isabeau d’Anjou, interpretata da Michelle Pfeiffer in Ladyhawke, è una figura luminosa e tragica, vittima di una maledizione che la separa dall’amato Navarre. Trasformata in falco alla luce del giorno, Isabeau incarna purezza, coraggio e una resilienza silenziosa. La sua presenza eterea guida Philippe nella missione di spezzare l’incantesimo, mentre il suo amore ostinato dà alla storia una forza emotiva rara. La sua tragica condizione enfatizza temi di destino, speranza e sacrificio, rendendola uno dei personaggi più memorabili del fantasy cinematografico. Michelle Pfeiffer entra nella leggenda una volta di più.

Michelle Pfeiffer età e altezza

10. Michelle Pfeiffer è nata a Santa Ana, in California, Stati Uniti, il 29 aprile 1958. L’altezza complessiva dell’attrice è di 171 centimetri.

