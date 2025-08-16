HomeCinema News2025

Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink è stata avvistata a Londra per le riprese

Di Gianmaria Cataldo

-

Sadie-Sink-film

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day si sono ufficialmente concluse a Glasgow, in Scozia, e la produzione si sposterà ora a Londra. Non sappiamo ancora quando riprenderanno le riprese, ma sappiamo che sia Jon Bernthal (Frank Castle/Punisher) che Sadie Sink sono attualmente nel Regno Unito per prepararsi a girare le loro scene. Il personaggio interpretato dalla Sink è ancora segreto, ma online sta ora circolando una foto dell’attrice di Stranger Things che potrebbe darci un’idea più chiara del ruolo che interpreterà.

Non condivideremo la foto qui poiché è stata scattata senza il permesso della Sink (non sarà difficile trovarla), ma l’attrice ha ancora i suoi capelli rossi naturali. Ad oggi i rumor indicano che la Sink potrebbe interpretare un personaggio tra Jean Grey, Jackpot, Mary Jane Watson, Mayday Parker, Gwen StacyGatta Nera e altri. La nuova foto potrebbe escludere Stacy o altri personaggi che non hanno i capelli rossi ed è improbabile che l’attrice possa indossare una parrucca per il ruolo.

Finora, gli unici dettagli ufficiali sul personaggio di Sink che sono stati rivelati sono che interpreterà una donna “acuta e dallo spirito libero” che ha un “passato misterioso”. Speriamo di vedere Sink sul set nel corso della prossima settimana e di poter finalmente avere maggiori informazioni su chi interpreterà.

LEGGI ANCHE:

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.

Di certo c’è che il film condivide il titolo con un’epoca narrativa controversa, che ha visto la Marvel Comics dare all’arrampicamuri un nuovo inizio, ponendo però fine al suo matrimonio con Mary Jane Watson e rendendo di nuovo segreta la sua identità. In quel periodo ha dovuto affrontare molti nuovi sinistri nemici ed era circondato da un cast di supporto rinnovato, tra cui un resuscitato Harry Osborn.

Il film è stato recentemente posticipato di una settimana dal 24 luglio 2026 al 31 luglio 2026. Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, dirigerà il film da una sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers. Tom Holland guida un cast che include anche Zendaya, Mark Ruffalo, Sadie Sink e Liza Colón-Zayas e Jon Bernthal. Michael Mando è stato confermato mentre per ora è solo un rumors il coinvolgimento di Charlie Cox.

Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio 2026.

ALTRE STORIE

