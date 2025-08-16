Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink è stata avvistata a Londra per le riprese

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day si sono ufficialmente concluse a Glasgow, in Scozia, e la produzione si sposterà ora a Londra. Non sappiamo ancora quando riprenderanno le riprese, ma sappiamo che sia Jon Bernthal (Frank Castle/Punisher) che Sadie Sink sono attualmente nel Regno Unito per prepararsi a girare le loro scene. Il personaggio interpretato dalla Sink è ancora segreto, ma online sta ora circolando una foto dell’attrice di Stranger Things che potrebbe darci un’idea più chiara del ruolo che interpreterà.

Non condivideremo la foto qui poiché è stata scattata senza il permesso della Sink (non sarà difficile trovarla), ma l’attrice ha ancora i suoi capelli rossi naturali. Ad oggi i rumor indicano che la Sink potrebbe interpretare un personaggio tra Jean Grey, Jackpot, Mary Jane Watson, Mayday Parker, Gwen Stacy, Gatta Nera e altri. La nuova foto potrebbe escludere Stacy o altri personaggi che non hanno i capelli rossi ed è improbabile che l’attrice possa indossare una parrucca per il ruolo.

Finora, gli unici dettagli ufficiali sul personaggio di Sink che sono stati rivelati sono che interpreterà una donna “acuta e dallo spirito libero” che ha un “passato misterioso”. Speriamo di vedere Sink sul set nel corso della prossima settimana e di poter finalmente avere maggiori informazioni su chi interpreterà.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.