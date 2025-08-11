HomeCinema News2025

The Conjuring – Il rito finale sarà il film più lungo del franchise

Di Gianmaria Cataldo

-

The Conjuring - Il rito finale

È ufficiale: la durata di The Conjuring – Il rito finale sarà il film più lungo del franchise. Secondo AMC Theatres, la durata del film è infatti di 2 ore e 15 minuti, rendendolo il film più lungo della serie. Ad oggi, solo The Conjuring  – Il caso Enfield è l’unico altro film della serie a superare le 2 ore. Tuttavia, poiché il nuovo film è stato annunciato come l’addio cinematografico di Ed e Lorraine Warren, una durata più lunga potrebbe essere essenziale per concludere la loro storia in modo soddisfacente per i fan.

Una durata superiore alle 2 ore potrebbe anche indicare che la trama di The Conjuring – Il rito finale affronta un altro caso molto complicato, simile a quello di Enfield. La famiglia Smurl, la cui vicenda è al centro del racconto, sembra aver vissuto terrificanti eventi soprannaturali nella loro casa in Pennsylvania prima che Ed e Lorraine venissero coinvolti negli anni ’80. Se il film incorpora diversi dei loro incontri, una durata lunga ha senso. Non resta dunque che attendere l’uscita del film per poter godere dei suoi 135 minuti di puro terrore.

La trama e il cast di The Conjuring – Il rito finale

La sinossi ad oggi diffusa di The Conjuring – Il rito finale recita: “Cinque anni dopo il processo ad Arne Johnson, i coniugi Warren hanno lasciato l’attività investigativa per dedicarsi al lavoro universitario. Tuttavia, quando il lavoro scarseggia, i due decidono di seguire un ultimo caso, quello di Janet e Jack Smurl, la cui casa sembra ospitare un’entità sovrannaturale”. 

Accanto a Vera Farmiga e Patrick Wilson, nel cast troviamo Mia Tomlinson e Ben Hardy nei ruoli di Judy Warren, figlia di Ed e Lorraine, e del suo fidanzato Tony Spera, oltre a Steve Coulter, che torna nei panni di Padre Gordon, e Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook. Chaves dirige una sceneggiatura di Ian Goldberg & Richard Naing e David Leslie Johnson-McGoldrick, su un soggetto di David Leslie Johnson-McGoldrick & James Wan basato sui personaggi creati da Chad Hayes & Carey W. Hayes.

The Conjuring – Il rito finale sarà distribuito da Warner Bros. Pictures nelle sale italiane il 4 settembre.

