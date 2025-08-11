Hayden Christensen pronto a tornare come Anakin Skywalker dopo Ahsoka 2

Mentre Hayden Christensen si prepara al suo ritorno nella seconda stagione di Ahsoka, sembra che l’attore stia valutando anche ulteriori ritorni nel franchise di Star Wars. Dopo aver interpretato Anakin Skywalker nella trilogia prequel dal 2002 al 2005, Christensen è infatti ad oggi riapparso sullo schermo nella prima stagione di Ahsoka e tornerà nella prossima stagione, probabilmente con un ruolo anche maggiore.

Essendo stato coinvolto nell’universo di Star Wars per oltre 20 anni, Christensen è diventato una star fondamentale del franchise. Il suo ritorno nella serie con Rosario Dawson è stato sorprendente, anche se è arrivato dopo le apparizioni in Star Wars: L’ascesa di Skywalker e in Obi-Wan Kenobi. Al momento, però, anche se apparirà nella seconda stagione di Ahsoka, la Disney non ha annunciato altre opportunità per l’attore.

Durante un panel al Fan Expo Boston, Christensen ha quindi espresso il suo entusiasmo per la prospettiva di riprendere ancora una volta il ruolo di Anakin Skywalker. La decisione non spetta a Christensen, ma l’attore si è detto felice di poter apparire di nuovo nei panni di Anakin. “Al cento per cento… Mi piacerebbe molto, sì. Se i poteri forti decidessero che è qualcosa che vogliono vedere, sarei lì in un batter d’occhio”, sono le parole dell’attore.

Dove potremmo rivedere Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader?

Sebbene l’influenza di Anakin su Ahsoka sia innegabile, lei non è l’unico personaggio profondamente legato al ribelle Jedi. Nei panni di Darth Vader, ha devastato la galassia, rovinando innumerevoli vite come spietato Signore dei Sith. Questo apre molte strade per altri potenziali show di Star Wars con Hayden Christensen. Se fosse interessato a guidare una produzione a pieno titolo, Christensen potrebbe recitare in uno show sui primi anni di Darth Vader.

Molti fumetti e libri di prosa potrebbero fornire materiale per una storia avvincente e consentirebbero al direttore creativo Dave Filoni di arricchire ulteriormente il suo personaggio. Il commento di Christensen indica però che al momento non è coinvolto in ulteriori produzioni, dato che dipende ancora dai “poteri forti”, ma c’è la possibilità che semplicemente non stia condividendo tutto ciò che sa. Ci sono molte altre produzioni di Star Wars attualmente in corso, e non tutte sono state completamente svelate al pubblico.