Weapons: Zach Cregger ha già un’idea per un altro film

Di Gianmaria Cataldo

-

Julia Garner in Weapons (2025)
Julia Garner in Weapons

Il regista Zach Cregger parla della possibilità di realizzare un altro film nel mondo di Weapons. Il suo nuovo horror svela il mistero che circonda diciassette bambini, tutti della stessa classe di scuola elementare, scomparsi una notte alle 2:17 del mattino. Riuscendo a nascondere quasi tutti i segreti principali, in particolare all’identità del personaggio noto come Gladys, il film ha continuato a suscitare entusiasmo. Ora che è in sala, sta ricevendo elogi, vantando un punteggio Tomatometer del 95% su Rotten Tomatoes, e probabilmente diventerà un successo commerciale.

Durante un’intervista con Variety, Cregger ha quindi discusso della possibilità di tornare nell’universo costruito con questo film. “Certamente. In realtà… è divertente che tu me lo abbia chiesto. Non posso farci niente: ho un’altra idea per qualcosa in questo mondo che mi entusiasma molto. Non lo farò subito, e probabilmente non lo farò dopo il mio prossimo film, ma ne ho uno e mi piacerebbe vederlo sullo schermo un giorno”, ha affermato il regista.

Cosa significa questo per Weapons

Sulla base dei suoi commenti, non è chiaro che tipo di storia abbia ideato Cregger e se sia direttamente collegata a questa sua nuova uscita horror o se semplicemente esista nello stesso universo. Tuttavia, Weapons contiene diversi misteri irrisolti che un altro film potrebbe potenzialmente chiarire. Ciò che è successo ad Alex e ai suoi compagni di classe è stato brevemente accennato alla fine del film. Tuttavia, il pubblico potrebbe essere interessato a saperne di più su di loro e su come Justine Gandy sta affrontando la situazione anni dopo.

Ci sono poi anche molte domande che circondano Gladys e le sue misteriose imprese, prima di minacciare Alex e sconvolgere completamente Maybrook. Poiché Gladys utilizzava la stregoneria come mezzo per alleviare i suoi disturbi e controllare gli abitanti di Maybrook, vale la pena chiedersi da quanto tempo lo facesse e quale fosse la portata dei suoi poteri. Non viene mai rivelato dove Gladys abbia ottenuto i suoi poteri, né da dove provenisse il suo albero, ma questi sono aspetti che un altro film nel mondo di Weapons potrebbe esplorare.

