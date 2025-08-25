The Conjuring – Il rito finale: Patrick Wilson e Vera Farmiga rispondono all’ipotesi di altri film

Il film del 2025 The Conjuring – Il rito finale è il quarto capitolo della serie di punta Conjuring (che ha anche dato vita alle serie spin-off Annabelle e The Nun), in cui Patrick Wilson e Vera Farmiga interpretano i demonologi Ed e Lorraine Warren. Al cinema dal 4 settembre, questo nuovo capitolo è stato promosso come l’ultimo della serie, al punto che i trailer promettono che gli spettatori scopriranno perché il caso alla base del film è stato l’ultimo dei Warren. Tuttavia, quel presunto gran finale potrebbe non essere poi così definitivo.

Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, il presidente e CCO della New Line Richard Brener ha dichiarato che “questo è l’ultimo di quelli che chiamiamo fase uno” e che “speriamo di poterne realizzare altri”, anche se “la fase due è ancora da definire”. In un’intervista con Tatiana Hullender di ScreenRant durante la promozione del film, Wilson e Farmiga hanno ora condiviso le loro reazioni all’annuncio, di cui Wilson dice di non aver sentito parlare fino a quel giorno.

“Lo adoro. Tipo, Fase Uno? Non ne avevo mai sentito parlare prima che venisse menzionato oggi. Non ne ho idea. È così difficile. Non riesco realisticamente a separare me e Vera da The Conjuring, quindi non ho idea di cosa significhi. Se decidessero di fare il film The Conjuring senza di noi, non saprei nemmeno cosa dire!“, ha affermato Wilson. L’attore ha però poi aggiunto: “Tutto quello che so è che questo film è la fine del nostro viaggio, ed è così che l’abbiamo affrontato. È sicuramente il modo giusto per concludere questa serie che abbiamo realizzato”.

“Cioè, certo, potremmo continuare. Abbiamo più di 50 anni, e Lorraine ha vissuto fino a 90 anni mentre Ed ne aveva 70, quindi la possibilità c’è. Ma ci sono così tante altre domande che vanno oltre le nostre competenze e la nostra responsabilità. Non siamo ideatori e non siamo produttori di questo progetto. Quindi non conosciamo alcun grande piano di cui stiamo nascondendo le informazioni“, conclude l’attore. Gli fa eco Farmiga, che aggiunge: “Assolutamente. Per quanto ne sappiamo, abbiamo appeso i rosari. Il crocifisso è tornato sulla parete, e questo è tutto”.

La trama e il cast di The Conjuring – Il rito finale

La sinossi ad oggi diffusa di The Conjuring – Il rito finale recita: “Cinque anni dopo il processo ad Arne Johnson, i coniugi Warren hanno lasciato l’attività investigativa per dedicarsi al lavoro universitario. Tuttavia, quando il lavoro scarseggia, i due decidono di seguire un ultimo caso, quello di Janet e Jack Smurl, la cui casa sembra ospitare un’entità sovrannaturale”.

Accanto a Vera Farmiga e Patrick Wilson, nel cast troviamo Mia Tomlinson e Ben Hardy nei ruoli di Judy Warren, figlia di Ed e Lorraine, e del suo fidanzato Tony Spera, oltre a Steve Coulter, che torna nei panni di Padre Gordon, e Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook. Chaves dirige una sceneggiatura di Ian Goldberg & Richard Naing e David Leslie Johnson-McGoldrick, su un soggetto di David Leslie Johnson-McGoldrick & James Wan basato sui personaggi creati da Chad Hayes & Carey W. Hayes.

The Conjuring – Il rito finale sarà distribuito da Warner Bros. Pictures nelle sale italiane il 4 settembre.