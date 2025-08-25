Elvis: la spiegazione del finale del film

Il film su Elvis (qui la nostra recensione) del regista Baz Luhrmann racconta la vita della leggenda del rock and roll, concludendosi con un finale sottile che riassume il percorso del cantante come icona musicale, piuttosto che una decostruzione senza veli dei suoi ultimi giorni. Il film segue dunque Elvis (Austin Butler) dalla sua infanzia ai primi successi, ai conflitti con la sua identità, ai fallimenti, alle rimonte e, infine, a dove si è ritrovato alla fine della sua vita, il che è sia tragico che rivelatore dell’uomo che sarebbe diventato noto come “Il Re del Rock and Roll”.

Sebbene il film di Luhrmann non eviti di affrontare la sua tossicodipendenza, gli altri aspetti della sua complessa vita, tra cui l’infedeltà, il deterioramento della salute e le sue strane manie, fissazioni e stranezze, sono stati per lo più accennati o attenuati. Il film Elvis si concentra su un uomo che cercava di sfuggire a se stesso, mentre cercava di essere l’eroe della propria storia e affrontava la possibilità di non esserlo. Tuttavia, questo film biografico non mostra la vera fine della vita di Elvis Presley. Ecco allora la spiegazione del finale e del significato del film.

Elvis licenzia il colonnello Parker sul palco: è davvero andata così?

Alla fine del film, Elvis si esibisce all’International di Las Vegas dopo aver appena scoperto che il colonnello Tom Parker (Tom Hanks) gli aveva mentito per decenni sulla sua identità. Parker era in realtà un immigrato clandestino olandese di nome Andreas Cornelis Dries van Kuijk che aveva così tanta paura di essere scoperto (e deportato) da tenerlo segreto, il che ha influenzato la carriera cinematografica e musicale di Elvis Presley. Poiché Parker non poteva ottenere un passaporto, ha combattuto con veemenza contro Elvis che voleva lasciare il Paese per andare in tour, cosa che l’artista desiderava ardentemente fare (e che non ha mai fatto).

Il finale del film spiega che Elvis chiama Parker alla fine del suo spettacolo davanti a tutto il pubblico, rivelando che era un clandestino e annunciando che lo licenzia proprio prima che cali il sipario. I due si scontrano nel backstage ed Elvis ribadisce che la loro partnership commerciale è finita, spingendo Parker a redigere un elenco dei debiti che Elvis ha nei suoi confronti per i suoi servizi, al fine di porre fine alla loro collaborazione. La realtà di questa scena era leggermente diversa, ma serviva a rendere gli eventi ancora più drammatici.

La vera storia dietro questo incidente di Elvis è avvenuta nel 1973, quando Elvis si è scagliato sul palco contro l’hotel (che all’epoca era stato acquistato dalla Hilton) perché aveva licenziato un membro del personale di cucina a cui era affezionato. Sia nel film che nella vita reale, Elvis e il Colonnello hanno deciso di continuare la loro collaborazione. Il Parker di Hanks dice all’Elvis di Butler che sono “uguali”, essendo “due bambini strani e solitari, alla ricerca dell’eternità”, mostrando il modo in cui il Colonnello poteva manipolare Elvis alimentando la paura del cantante di essere dimenticato. Il Colonnello si posizionò come l’unico in grado di comprendere la situazione di Elvis.

Elvis e Priscilla: la fine del loro matrimonio e cosa significò

Nel film, il cantante Elvis e sua moglie Priscilla decidono di divorziare, il che viene condensato in un’unica scena a Graceland in cui Priscilla lo lascia, portando con sé la loro figlia Lisa Marie. Sconvolta dalla sua freddezza, dalla mancanza di affetto e dalla sua dipendenza dalle droghe, Priscilla lo lascia solo nella villa, il che viene descritto come un colpo devastante per Presley. Nella vita reale, ci furono tradimenti da entrambe le parti, un aborto spontaneo e un carattere prepotente da parte di Elvis che non prometteva nulla di buono per la moglie.

Più avanti nel film, mentre Elvis continua a fare tournée e la sua salute peggiora, il rapporto tra lui e Priscilla veniva mostrato come più amichevole e affettuoso rispetto a quando erano sposati. Questo è qualcosa che Priscilla ha menzionato negli anni successivi alla sua morte, poiché il loro legame ha assunto una nuova forma dopo il divorzio e lei è diventata una sorta di confidente per il cantante interpretato. Nell’ultima scena tra Priscilla ed Elvis, i due sono sulla pista dell’aeroporto, dove entrambi prendono posto sul sedile posteriore della sua limousine per parlare, tenendosi persino per mano.

Elvis Presley sembra stanco e cupo mentre parla, affermando che sta per compiere 40 anni e confessando la sua paura di raggiungere quel traguardo, dicendo: “Nessuno si ricorderà di me”. Priscilla riconosce il suo dolore e lo supplica di farsi aiutare, ma lui respinge il suggerimento con disprezzo. Mentre Priscilla e Lisa Marie se ne vanno per salire sull’aereo, Elvis guarda Priscilla e le sussurra: “Ti amerò per sempre”. In realtà, Elvis confessò le sue paure di essere dimenticato a una corista, cosa che Priscilla scoprì in seguito. Tuttavia, il finale del film di Baz Luhrmann spiega che Elvis avrebbe, in realtà, amato Priscilla per sempre.

Elvis interpreta Unchained Melody: perché il film termina con questa esibizione

L’ultima scena di Elvis riproduce una vera esibizione del Re, avvenuta appena sei settimane prima della sua morte durante un concerto a Rapid City, nel South Dakota, il 21 giugno 1977. L’esibizione mostrata nel film è quella di Elvis che canta la canzone “Unchained Melody” scritta da Hy Zaret, considerata da molti l’ultimo grande momento della carriera del cantante. Elvis salì sul palco e cantò a squarciagola la melodia come se stesse cantando con tutto il cuore per salvarsi la vita. Il finale del film mostra che anche in punto di morte, Elvis era in grado di cantare in modo straordinario.

Piuttosto che concludere il film con una nota triste, mostrando il cantante in eccessivo declino o morente nel bagno di Graceland, il film si concentra invece sul motivo per cui Elvis è ricordato, che non è per come è morto, ma per come ha vissuto. Per un cantante che temeva di essere dimenticato e di non raggiungere mai l’eternità, l’esibizione di “Unchained Melody” è servita a ricordare il suo potere duraturo e la sua sostenibilità, che ha portato Butler a ricreare il momento in modo quasi identico a come è andato (è l’unica scena del film in cui l’attore indossa delle protesi per mostrare l’aspetto più pesante di Elvis in quel momento).

La canzone, il momento e la performance stessa di Austin Butler sono la perfetta incarnazione del motivo per cui Elvis è così venerato, come spiegato nel finale del film di Baz Lurhmann, che racchiude il suo percorso da hit-maker sano e vivace ad artista debilitato e in difficoltà che ha ricordato al pubblico perché non sarebbe mai stato dimenticato, anche se la fine si avvicinava. La canzone accompagna il film, proprio mentre il colonnello Parker soccombe alla morte e la sua voce viene messa a tacere in ospedale, mentre quella di Elvis continua a risuonare con forza, riverberando oltre la morte.

L’intero film su Elvis ha sorvolato sui suoi problemi di salute

Alla fine della sua vita, Elvis aveva più problemi di quanti il film abbia voluto ammettere. Molti altri film biografici su musicisti, come Bohemian Rhapsody, non trattano la seconda metà della vita di queste figure prolifiche, concentrandosi principalmente sulla loro ascesa alla fama e alla notorietà. Detto questo, Elvis ha lottato con un discreto numero di problemi di salute che il film non ha affrontato, portando alla sua tragica scomparsa. La sua storia non è dissimile da quella di altri artisti che sono stati costretti a esibirsi nonostante i continui problemi di abuso di droghe e salute mentale, come Amy Winehouse.

Sebbene Elvis soffrisse di dipendenza da pillole, come spiegato nel finale del film, aveva dolori cronici e problemi di salute che potrebbero averla alimentata. Forrest Tennant, autore di The Strange Medical Saga of Elvis Presley, riteneva che il cantante soffrisse in realtà della sindrome di Ehlers-Danlos, una malattia del tessuto connettivo responsabile di dolori cronici e altri problemi di salute. Molti credono erroneamente che la morte di Elvis sia stata causata da un’overdose di droga.

Tuttavia, il Re del Rock and Roll ha effettivamente avuto un infarto, favorito dai farmaci prescritti, da un ingrossamento del cuore, dal diabete di tipo II e da una dieta gravemente malsana. Se a questo si aggiunge il fatto che probabilmente soffriva di EDS, il risultato è una ricetta per il disastro. Il suo medico personale, George Nichopoulos, è stato processato per aver prescritto farmaci in eccesso al cantante, ma è stato assolto. Tuttavia, nel 1995 gli è stata revocata la licenza medica. La gravità delle difficoltà di Elvis è stata dunque notevolmente minimizzata nel film, tanto che la loro omissione sembra una svista controintuitiva in questo omaggio altrimenti lodevole all’eredità del Re.