Colin Farrell rivela ciò che sa del ritorno del Pinguino in The Batman – Parte II

In The Batman, la trasformazione di Colin Farrell nel Pinguino ha ottenuto un grande successo, ma il suo tempo effettivo sullo schermo è stato sorprendentemente breve. Farrell ha sottolineato di essere apparso solo in cinque o sei scene, per un totale di circa nove minuti delle tre ore di durata del film. Piuttosto che essere un cattivo centrale, il suo Pinguino ha funzionato come figura di supporto, un mafioso di medio livello con legami con il dipartimento di polizia di Gotham City.

Ha fornito a Batman indizi essenziali durante le indagini e ha svolto un ruolo memorabile in una delle sequenze di inseguimento più avvincenti del film. Questo tempo limitato sullo schermo era ovviamente voluto. I realizzatori del film hanno utilizzato la sua presenza per introdurre il personaggio senza oscurare la trama principale, gettando le basi per sviluppi futuri.

Queste fondamenta hanno infatti aperto la strada a The Penguin, una serie spin-off che continua direttamente dopo gli eventi di The Batman, tracciando la sua spietata ascesa nella malavita di Gotham e consolidando la sua posizione di potente protagonista. La serie ha ricevuto ampi consensi dalla critica, con molti recensori che ne hanno sottolineato la narrazione cruda e avvincente. I critici spesso tracciano parallelismi con iconici drammi polizieschi come I Soprano, sottolineando la simile combinazione di intensità, profondità dei personaggi e ambiguità morale.

Ora, con l’attesa che cresce per The Batman – Parte II, Farrell ha condiviso durante un’intervista quel poco che sa sul ritorno del Pinguino, e sembra che la sua presenza potrebbe essere altrettanto limitata, se non minore, rispetto al primo film. “Non credo di avere molte scene, ma sarò lì per qualsiasi cosa. Matt Reeves è davvero brillante. Non so ancora quale sarà la trama”, ha detto Farrell. Considerando il potere raggiunto dal personaggio, se anche dovesse comparire per poco nel film, c’è da aspettarsi scene importanti e che il suo potere si estenda ben oltre la sua presenza in scena.

Tutto quello che sappiamo su The Batman – Parte II

The Batman – Parte II è uno dei film più attesi del nuovo panorama DC, ma il suo percorso produttivo non è stato privo di ostacoli. Inizialmente previsto per ottobre 2025, il sequel diretto da Matt Reeves è stato rinviato al 1° ottobre 2027. I ritardi sono stati giustificati da esigenze legate alla scrittura della sceneggiatura e al calendario riorganizzato della DC sotto la nuova guida di James Gunn e Peter Safran, che stanno ristrutturando l’intero universo narrativo. Nonostante ciò, Reeves ha confermato che le riprese inizieranno nella primavera 2026 e Gunn ha recentemente letto la sceneggiatura, definendola “grandiosa”, un segnale incoraggiante per i fan.

Sul fronte del cast, è confermato il ritorno di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, all’interno dell’universo narrativo alternativo noto come “Elseworlds”, separato dal DCU principale. Dovrebbero tornare anche Jeffrey Wright come il commissario Gordon e Andy Serkis nel ruolo di Alfred. I rumor più insistenti ruotano attorno alla possibile introduzione di Harvey Dent/Due Facce e Clayface (che avrà inoltre un film tutto suo) come villain principali, anche se nulla è stato ancora ufficializzato. C’è chi ipotizza un ampliamento del focus sulla corruzione sistemica di Gotham, riprendendo i toni noir e investigativi del primo capitolo, con Batman sempre più immerso in un mondo in cui la linea tra giustizia e vendetta si fa sottile.

Per quanto riguarda la trama, le indiscrezioni suggeriscono un’evoluzione psicologica per Bruce Wayne, alle prese con le conseguenze delle sue azioni e un Gotham sempre più caotica, anche dopo gli eventi della serie spin-off The Penguin con Colin Farrell (anche lui probabile membro del cast). Alcune fonti parlano di un possibile scontro morale con Harvey Dent, figura ambigua per eccellenza, o di un Batman costretto a confrontarsi con i limiti del suo metodo. Al momento, tutto è però ancora avvolto nel riserbo, ma la conferma della sceneggiatura completa e approvata lascia ben sperare per l’inizio delle riprese entro l’autunno e per un sequel che promette di essere ancora più cupo, ambizioso e introspettivo.

Reeves spera naturalmente che il suo prossimo film su Batman abbia lo stesso successo del primo. The Batman del 2022 ha avuto un’ottima performance al botteghino, incassando oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un ampio consenso da parte della critica. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. Nel frattempo, Reeves ha espanso la serie DC Elseworld con la già citata serie spin-off di Batman, The Penguin, disponibile su Sky e NOW, per l’Italia.

L’uscita di The Batman – Parte II è ora prevista per il 1 ottobre 2027.