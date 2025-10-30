The Conjuring: in arrivo un prequel con un nuovo regista alla guida

Il prossimo prequel della serie The Conjuring sta ufficialmente prendendo forma, con un regista pluripremiato in trattative per partecipare al progetto. La serie, come noto, ha recentemente pubblicato The Conjuring – Il rito finale, che ha concluso la storia della famiglia Warren. Anche se l’avventura di Vera Farmiga e Patrick Wilson nella serie è terminata, rimangono molti potenziali spin-off di Conjuring per ampliare ulteriormente la serie. Tra questi c’è un prequel, sul quale ci sono state molte speculazioni.

Secondo Borys Kit di The Hollywood Reporter, il prequel è ora “un film confermato per la New Line” dopo che Il rito finale ha incassato quasi 500 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il regista di cortometraggi Rodrigue Huart sarebbe in trattative per dirigere il film. Huart è noto per il cortometraggio sui vampiri Transylvanie, che ha vinto il Midnight Short Jury Award al SXSW 2024. I suoi cortometraggi Trigger e Real, entrambi presentati in anteprima al Fantasia 2024, combinano invece found footage e horror digitale.

A giugno è stato reso noto che la Paramount Pictures ha acquisito la sceneggiatura di Suffer Little Children di Huart e che lui stesso dirigerà il film, che è una rivisitazione del film horror spagnolo del 1976 Chi può uccidere un bambino?. Walter Hamada è il produttore di Suffer Little Children. Oltre ad essere un regista sempre più apprezzato nel genere horror, il legame di Huart con Hamada ha probabilmente contribuito alla sua scelta come regista del prequel di The Conjuring.

Hamada è infatti stato produttore esecutivo di numerosi film della serie The Conjuring, tra cui L’evocazione – The Conjuring (2013), Annabelle (2014), The Conjuring – Il caso Enfield (2016), Annabelle 2: Creation (2017) e The Nun (2018). Se Huart firmerà ufficialmente per il prequel, questo sarà il primo capitolo dell’universo di The Conjuring dopo Annabelle 3 (2019) a non essere diretto da Michael Chaves. Quest’ultimo ha infatti diretto The Conjuring – Per ordine del Diavolo (2021), The Nun II (2023) e The Conjuring – Il rito finale.

James Wan, che ha diretto L’evocazione – The Conjuring e The Conjuring – Il caso Enfield, è rimasto parte integrante della serie horror in espansione. Tuttavia, ci sono state voci secondo cui Wan avrebbe lasciato il franchise a causa di una disputa salariale, il che significa che è improbabile che sia coinvolto nel prequel. Con il progetto che ora va avanti, sembra dunque che la Warner Bros. sia fiduciosa che il franchise possa andare avanti anche senza Wan.

Ci sono ancora molti dettagli da definire per il prequel di The Conjuring, ma il progetto è in fase di realizzazione, probabilmente con Huart come regista. Questa è una buona notizia per il franchise e per i fan che vogliono vedere la storia continuare dopo l’ultimo capitolo, i cui incassi al botteghino sono stati determinanti per questo sviluppo. D’altronde, sono ancora tante le storie degli Warren che possono essere adattate per il grande schermo.