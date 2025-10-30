The Mandalorian & Grogu: Jeremy Allen White parla del suo Rotta The Hutt

The Mandalorian & Grogu porteranno Din Djarin e Grogu sul grande schermo, e un co-protagonista gigante si unirà all’amato duo di Star Wars: il figlio di Jabba the Hutt, Rotta the Hutt. Una versione molto più giovane del personaggio, doppiata da David Acord, è apparsa in The Clone Wars, ma la sua versione adulta e muscolosa sarà interpretata dalla star di The Bear, Jeremy Allen White.

Parlando con Josh Horowitz, l’attore ha spiegato come il ruolo si sia ampliato da quando ha firmato per la prima volta per recitare e ha rivelato se ha dovuto imitare Jabba nella cabina di registrazione. Per quanto sarebbe stato divertente vederlo in un dietro le quinte, sembra che il regista Jon Favreau si occuperà della voce di White nei panni di Hutt in post-produzione.

“Il regista Jon Favreau mi ha fatto sembrare tutto molto rilassato”, ha ricordato White. “Mi ha detto: ‘Interpreterai il figlio di Jabba the Hutt. Verrai qui, si tratta solo di registrare la voce, non faremo nessuna scansione, non dovrai fare niente del genere. Verrai qui per mezza giornata e leggerai alcune cose’”.

“E io ho risposto: ‘Sì, certo’. Ma in realtà non avevano ancora girato nessuna scena del film, quindi mi sono limitato a leggere alcune cose, cercando di metterle insieme”, ha continuato. “Ricordo di averlo chiamato la sera prima. Stavo guardando alcuni dei film precedenti, per prepararmi, ma gli ho chiesto: ‘C’è qualcosa in particolare che vuoi che guardi o che impari? C’è qualcosa che dovrei sapere?’“

“E lui mi ha risposto: ‘No, vieni e fai quello che devi fare’. Io ho chiesto: ‘Che tipo di lavoro vocale vuoi che faccia?’ e stavo facendo alcune cose, ma lui mi ha detto: ‘Ci giocheremo un po’!’ Sai com’è. Non ho visto il film, quindi è difficile parlarne troppo“, ha aggiunto l’attore, prima di rivelare che è passato un anno prima che Favreau lo richiamasse.

“Hanno girato il film e lui mi ha detto: ‘Abbiamo ancora qualcosa da farti fare’”, ha spiegato White. “E credo di aver capito che hanno davvero arricchito un po’ quel personaggio e che potrei essere presente in quel film più di quanto avessi inizialmente pensato”. Nel trailer il personaggio è solo accennato, per cui non resta che attendere di poter avere ulteriori assaggi di lui prima di vederlo in modo completo al cinema!

The Mandalorian & Grogu, tutto quello che sappiamo sul film

Favreau sta producendo il film insieme alla presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy e Filoni, CCO della Lucasfilm ed ex direttore supervisore dell’amata serie animata “Star Wars: The Clone Wars“. “Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas”, ha detto in precedenza Favreau. “La prospettiva di portare il mandaloriano e il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente emozionante”.

La serie di tre stagioni The Mandalorian è stata generalmente ben accolta da fan e critici. Una quarta stagione è già in fase di sviluppo presso Lucasfilm, con l’obiettivo di riallacciarsi agli eventi di “Ahsoka” e di altri show Disney+ di Star Wars.

Si sa molto poco del film, incluso il suo posizionamento nella cronologia di “The Mandalorian” e chi altro dovrebbe recitare oltre a Pascal. Tuttavia, la star di “Alien” Sigourney Weaver è in trattative per recitare nel film, anche se i dettagli sul suo personaggio sono ancora segreti. The Mandalorian & Grogu uscirà nelle sale il 22 maggio 2026.