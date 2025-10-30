Avengers: Doomsday, una promo art rivela un’anteprima in HD di Dottor Destino

Si dice che il primo trailer di Avengers: Doomsday verrà proiettato prima di Avatar: Fuoco e Cenere questo dicembre. Se così fosse, potremmo finalmente avere un’idea più chiara di cosa aspettarci dal Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr., il nuovo grande cattivo della Saga del Multiverso (e sostituto di Kang).

All’inizio di quest’anno sono apparse alcune immagini promozionali ufficiali di Victor Von Doom interpretato da Downey. Ora sono ricomparse, però questa volta in full HD (la si può vedere qui). La preoccupazione maggiore dei fan quando la star di Avengers: Endgame è stata scelta per il ruolo era che il Doom dell’MCU sarebbe stato una variante di Tony Stark.

Non sembra essere così, un sollievo dopo che all’inizio della produzione di Avengers: Doomsday era emerso un biglietto di auguri che mostrava Downey come un ibrido tra Iron Man e Doom. Non c’è molto da discutere qui che non abbiamo già trattato quando quelle immagini leggermente sfocate di Doom sono apparse per la prima volta sui social media durante l’estate.

È ricoperto di sigilli magici e la maschera è leggermente diversa da quella che abbiamo visto nella scena a metà dei titoli di coda di I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Probabilmente c’è una ragione narrativa per questo, e potrebbe essere perché questo è Doom nella sua forma definitiva.

Dopo tutto, sembra che Doom abbia fuso i Dieci Anelli di Shang-Chi e i braccialetti di Kamala Khan alla sua armatura, due artefatti che si ritiene siano legati a Kang, data la grande quantità di immagini di “anelli” che circondavano il personaggio nelle sue precedenti apparizioni. Non resta a questo punto che attendere di poter vedere il primo trailer per avere maggiori dettagli.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).