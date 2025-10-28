HomeCinema News2025

Toy Story 5: le reazioni alle prime proiezioni del film!

Di Chiara Guida

-

Un'immagine di Lilypad, antagonista di Toy Story 5

Dopo una serie di delusioni al botteghino (l’ultima delle quali è TRON: Ares), la Disney spera di tornare ai suoi punti di forza con le prossime uscite cinematografiche. Questo significa sequel, e ancora sequel — e infatti Toy Story 5 arriverà nelle sale il prossimo anno.

Il nuovo film metterà i giocattoli contro la tecnologia: dopotutto, come possono Woody e Buzz competere con un tablet?

All’inizio della storia, Jessie sarà responsabile della stanza di Bonnie, ma la comparsa di un tablet a forma di rana chiamato Lilypad darà il via a una nuova avventura che riporterà Woody nel gruppo. Nel frattempo, alcune immagini di concept art mostrano un esercito di 50 Buzz Lightyear bloccati in modalità “gioco”, che causeranno parecchi problemi agli eroi.

Nonostante ciò, c’è comprensibilmente scetticismo riguardo alla decisione della Disney di realizzare un altro capitolo della saga, dato che la serie ha già avuto due perfetti finali con Toy Story 3 e Toy Story 4.

Tuttavia, arrivano notizie incoraggianti: secondo Skyler Shuler di The DisInsider (via Toonado.com), “A quanto pare, la settimana scorsa si è tenuta una proiezione di prova di Toy Story 5, e i presenti l’hanno adorato. Una persona ha detto: ‘Ancora una volta, un altro film toccante in questa saga.’”

Sembra dunque che la Casa di Topolino abbia finalmente tra le mani un successo potenziale, in un periodo in cui ne ha decisamente bisogno. Toy Story 5 potrebbe esplorare un tema nuovo ed entusiasmante, l’impatto della tecnologia sui bambini, e mettere Woody, Buzz e Jessie contro Lilypad rappresenta una direzione fresca e originale per la saga.

Il co-direttore creativo della Pixar, Pete Docter, ha dichiarato a The Hollywood Reporter all’inizio dell’anno: “Penso che [lo sceneggiatore e regista] Andrew abbia fatto un lavoro davvero eccellente nel lasciare che certi momenti respirino in modi inaspettati. Ci sono cose che ti fanno pensare: ‘Aspetta, questo è davvero un film di Toy Story?’ E penso che sia proprio ciò di cui abbiamo bisogno a questo punto. Ne abbiamo già fatti quattro. Dobbiamo continuare a sorprendere il pubblico, e sarà divertente.”

Docter ha aggiunto: “Era importante per noi, ai tempi in cui uscì Toy Story, fare qualcosa che non si vedeva spesso. C’erano molti film per bambini, ma pochi che potessero essere apprezzati anche dagli adulti, se non forse alcuni provenienti dal Giappone. Il nostro obiettivo era, nello stesso modo in cui [Steven] Spielberg fece con Indiana Jones e Star Wars insieme a George Lucas, portare l’animazione verso qualcosa che anche noi, ventenni o trentenni, potessimo amare.”

Scritto e diretto da Andrew Stanton, Toy Story 5 vedrà nel cast vocale: Tom Hanks nel ruolo di Woody, Tim Allen come Buzz Lightyear, Joan Cusack come Jessie, Ernie Hudson come Combat Carl, Tony Hale come Forky, Conan O’Brien come Smarty Pants, Anna Faris come Lilypad. Toy Story 5 uscirà nei cinema il 19 giugno 2026.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
