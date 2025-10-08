TRON: Ares ha una scena post-credits?

TRON: Ares arriverà nei cinema domani, 9 ottobre, e, nonostante le prime recensioni contrastanti, i fan del franchise sono comprensibilmente ansiosi di tornare alla Griglia. Dopotutto, sono passati 15 anni dall’uscita di TRON: Legacy e un terzo capitolo si è fatto attendere a lungo.

Avremo un quarto film? Dipenderà da molti fattori, tra cui l’andamento del film al botteghino questo fine settimana (previsioni riviste dovrebbero arrivare presto, ora che l’embargo sulle recensioni è stato revocato).

I Marvel Studios hanno reso popolare il concetto di scene post-credit e molti blockbuster moderni le usano per preparare il terreno per le storie future. Quindi, TRON: Ares ha una scena post-credit e, senza spoiler, vale la pena aspettare?

Sì, TRON: Ares ha una scena post-credit. Tuttavia, viene mostrata a metà dei titoli di coda, subito dopo la fine della prima parte. È un momento piuttosto importante e avrà sicuramente un significato per i fan di lunga data del franchise di TRON. Quindi, se siete fan, non perdetevelo.

Alla regia di Tron: Ares c’è Joachim Rønning, che ha diretto sia Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar che Maleficent – Signora del male per la Disney dopo il suo successo con Kon-Tiki del 2012. Jared Leto, Evan Peters, Jodie Turner-Smith e Greta Lee completano il cast del film scritto da Jesse Wigutow e Jack Thorne.

Il film rappresenta una svolta importante per la saga, introducendo per la prima volta una narrazione che si estende oltre il confine digitale, con Ares che entra nel mondo reale. Questo cambio di prospettiva permette alla saga di esplorare nuove tematiche legate al rapporto tra intelligenza artificiale e società, con toni che sembrano più cupi e riflessivi rispetto ai precedenti capitoli.

Le riprese di Tron: Ares si sono concluse nella primavera del 2024 a Vancouver, dopo numerosi ritardi legati prima allo sviluppo e poi agli scioperi dell’industria hollywoodiana. La produzione è stata supportata da tecnologie all’avanguardia per effetti visivi e scenografie digitali, promettendo un’esperienza visiva innovativa. La speranza dei fan è che questo nuovo capitolo possa rilanciare definitivamente il franchise, rimasto dormiente dal 2010, anno di uscita di Tron: Legacy.

