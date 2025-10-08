Rebecca Ferguson sullo stato di Dune 3: “Non ci avevo pensato”

Rebecca Ferguson ha confermato che tornerà nei panni di Lady Jessica in Dune: Parte III, nonostante il suo personaggio sia menzionato solo brevemente nel romanzo di Frank Herbert, Dune: Messiah, su cui si baserà questo terzo film di Denis Villeneuve.

“Sì! Ci sono”, ha detto la Ferguson a Games Radar. “Un ruolo piccolo. Un po’ intermittente, perché non sono nei libri. Quindi non ci avevo pensato. Denis [Villeneuve] mi ha chiamata e mi ha chiesto: ‘Perché ho la sensazione che tu non sia nel film?’. E io ho risposto: ‘Perché non sono nei libri?’. E lui: ‘No, amico, ho un paio di scene…'”.

“Non ho una parte importante in questo, [è] solo a malapena nel libro”, ha detto in un’intervista separata con IndieWire.com. “Non sono sicura che avrei dovuto esserci e Denis aveva una piccola idea”, ha detto. “La sceneggiatura è fenomenale. È davvero difficile creare un film, è un libro così denso. C’è così tanto da raccontare. [Denis] entra ed esce, ci prova e vuole avere certe connessioni e tentacoli con il libro.”

Verso la fine di Dune: Parte II, Jessica accetta il suo ruolo di Reverenda Madre Bene Gesserit dei Fremen e riesce a comunicare con la figlia non ancora nata Alia, che sarà interpretata da Anya Taylor-Joy nella Parte III, dopo un brevissimo debutto nel secondo film in forma di flashforward.

In Messiah, apprendiamo che Jessica è tornata sul pianeta natale degli Atreides, Caladan, e il personaggio non ha un ruolo significativo nella saga fino a Children of Dune. “Molto raramente mi capita di provare una FOMO così forte”, ha aggiunto Ferguson. “Spesso mi sento sollevata di non essere coinvolta in niente. Sono quella che arriva e se ne va velocemente. Ma penso che [Dune] sia quello giusto… Sono entrata sul set e ho visto [il direttore della fotografia] Linus Sandgren e Denis, e c’era anche Timothée. E mi è sembrato un momento commovente. Sapevo che me ne sarei andato il giorno dopo, quindi c’era una certa tristezza. Ma so anche che il film è epico.”

“Innanzitutto, è importante che la gente capisca che per me è stato davvero un dittico”, ha detto Villeneuve dei primi due film in una recente intervista. “Si trattava in realtà di una coppia di film che sarebbero stati l’adattamento del primo libro. Quello è fatto e quello è finito. Se ne faccio un terzo, che è in fase di scrittura, non è come una trilogia. È strano dirlo, ma se ci torno, è per fare qualcosa che sia diverso e abbia una sua identità.”

Denis Villeneuve ha dichiarato di non avere intenzione di dirigere altri film del franchise, ma questo non significa che la Warner Bros. smetterà di produrli! Secondo una recente indiscrezione, lo studio starebbe pianificando di procedere con almeno un altro film di Dune, e potrebbe puntare a Gareth Edwards (Rogue One, Godzilla, Jurassic World Rebirth) per la regia.

I primi due film sono stati un grande successo, ma un quarto capitolo sarebbe comunque sorprendente, vista la direzione che prende la saga di Frank Herbert dopo il secondo libro.

Dopo il successo dei primi due film di Dune – che hanno incassato un totale di 1,12 miliardi di dollari al botteghino mondiale, ottenuto 15 nomination agli Oscar e vinto sette premi – Dune: Parte 3 sarà uno dei film più importanti del calendario delle uscite del 2026.

Nel frattempo, però, il prossimo film di Ferguson, A House of Dynamite, che ha ottenuto un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes, uscirà nelle sale cinematografiche il 10 ottobre, prima di essere distribuito su Netflix il 24 ottobre.