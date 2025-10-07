HomeCinema News2025

Tron: Ares, ecco le prime reazione al film!

Tron: Ares film 2025

Tron: Ares arriverà nelle sale cinematografiche tra pochi giorni, ma gli appassionati di cinema più impazienti hanno già un’idea di cosa aspettarsi dal nuovo blockbuster di fantascienza. Attesissimo seguito di Tron del 1982 e Tron: Legacy del 2010, Ares è diretto da Joachim Rønning e interpretato da Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Gillian Anderson e Jeff Bridges.

Mentre Tron ha storicamente ruotato attorno al mondo digitale della Griglia, il nuovo capitolo si concentrerà sui soldati AI del mondo digitale che entrano in quello reale. Tron: Ares uscirà nelle sale il 10 ottobre e la sua campagna di marketing promette un’esperienza emozionante e visivamente spettacolare che continua a spingere gli effetti speciali coinvolti in questa storia.

La nuova visione della saga di Tron, che affronta le concezioni moderne dell’intelligenza artificiale offrendo al contempo una mise-en-scène elettrizzante, ha conquistato alcuni critici. Rachel Leishman afferma semplicemente: “TRON: ARES spacca.” La critica elogia anche il personaggio di Lee, in particolare per la sua capacità di portare avanti l’eredità di Tron:

D’altra parte, mentre gli spettatori sembrano concordare sul fatto che gli aspetti visivi siano straordinari, ritengono che la trama nel complesso sia debole. @wondermeg_ afferma che “il resto del film è solo discreto”, con una sceneggiatura “goffa e discontinua”, pur elogiando alcune delle interpretazioni:

Peter Sciretta concorda con quest’ultimo, affermando che “Tron Ares è visivamente sbalorditivo” ma che “la trama del film è estremamente stupida”. In particolare, il consiglio di questo recensore è che se le persone vogliono vedere Tron: Ares, nonostante i suoi difetti, “l’IMAX 3D è un must”:

Per @HeyChalice, i punti di forza del film sono più che sufficienti per renderlo “UNO DEI MIGLIORI FILM DELL’ANNO!!!!!” Anche se questo post non affronta esattamente le carenze segnalate, concorda su molti degli stessi punti di forza, ovvero la grafica e le interpretazioni. Questo utente X non è l’unico a elogiare la colonna sonora dei Nine Inch Nails:

È interessante notare, tuttavia, che @JacobTalks4ever elogia nuovamente alcuni aspetti di Tron: Ares, ma afferma che la sua rappresentazione della Griglia è “più blanda” rispetto a quella di Tron: Legacy:

Cosa significano queste reazioni per Tron: Ares

Tron: Ares è riuscito almeno a soddisfare pienamente le aspettative visive del franchise, dato che il concept ha sempre permesso di realizzare alcuni degli effetti speciali più innovativi e mozzafiato. Ciò su cui tutti concordano è che Tron: Ares è fantastico sia dal punto di vista visivo che sonoro, mantenendo le promesse fatte nel trailer una volta che gli spettatori assistono alle sequenze d’azione complete.

Ares sembra anche beneficiare del contributo di alcuni talenti di spicco che sono entrati sotto i riflettori relativamente di recente, vale a dire Greta Lee e Jodie Turner-Smith. Tuttavia, il nuovo film Tron punta chiaramente su un thriller d’azione visivamente accattivante ma non troppo profondo, che risulti abbastanza attraente per il pubblico nonostante alcuni problemi nella trama.

Ho anche notato che nessuna di queste recensioni dice nulla su come il film ritrae l’intelligenza artificiale, il che suggerisce che qualsiasi commento al riguardo sia superficiale. Le recensioni ufficiali e i punteggi del pubblico non sono ancora stati pubblicati per Tron: Ares, ma anche se piacerà a un pubblico selezionato, non sembra essere nulla di straordinario nel quadro generale.

