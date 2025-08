Troppo Cattivi 2, spiegazione del finale: come DreamWorks prepara il suo prossimo grande franchise

Troppo Cattivi 2 si conclude con un finale divertente e aperto, il che suggerisce un futuro per il franchise animato ad alto budget di DreamWorks. Il film si concentra sui Bad Guys del titolo originale, una squadra di criminali professionisti che lottano per fare del bene. Troppo Cattivi ha debuttato nel 2022 con ottime recensioni ed è diventato un successo inaspettato per DreamWorks, dando vita ad alcuni cortometraggi e a uno speciale natalizio. La serie torna ora formalmente sul grande schermo con Troppo Cattivi 2, che alza la posta in gioco introducendo nuovi cattivi e una rapina nello spazio.

Perché i cattivi fingono la loro morte

I cattivi hanno un nuovo incarico in futuro

Il finale di Troppo Cattivi 2 apre le porte a una serie di nuove avventure per Wolf e la sua banda dopo aver finto la loro morte, trasformando i criminali in agenti segreti per le storie future. Dopo aver sconfitto con successo le Cattive, aver riabilitato la loro reputazione e aver simulato la loro morte, i Cattivi vengono reclutati da una nuova agenzia governativa.

La scena finale del film mostra i Cattivi – con Diane ora formalmente membro della banda – in giacca e cravatta che partono per una missione. Questo fa sì che eventuali sequel di The Bad Guys si trasformino da riff di film di rapina a una versione animata di un’azione di spionaggio, un genere già pronto per la parodia.

Troppo Cattivi 2 alza la posta in gioco per il signor Wolf e il resto dei suoi amici al punto che sopravvivono a una corsa improvvisata su un razzo in movimento. Indirizzare le cose verso un thriller di spionaggio potrebbe consentire loro di continuare a spingere gli estremi della serie, in modo simile a certi periodi del franchise di James Bond.

È una tattica intelligente da parte della serie, lasciando ampio spazio allo sviluppo di una trama continua o dando la libertà di creare avventure indipendenti. I personaggi principali sono stati definiti in modo così dettagliato nei primi due film che ognuno di loro potrebbe dare vita a un film, una serie o un cortometraggio correlati.

Come il piano del Professor Marmalade per “Cattivi 2” prepara un sequel cosmico

Il Professor Marmalade è apparentemente sempre stato un alieno

Il Professor Marmalade era il principale cattivo di “Cattivi”, un genio del male che progetta di incastrare i Cattivi per la sua litania di crimini. Dopo essere stato arrestato per le azioni di Crimson Paw nel finale di “Cattivi”, Marmalade trascorre “Cattivi 2” in prigione. Inizialmente è una fonte di informazioni per Diane, nonché un consigliere per Kitty Kat.

Tuttavia, la scena post-credits suggerisce che il cattivo abbia avuto un ruolo molto più importante nella trama di quanto inizialmente presentato. Durante il climax di Troppo Cattivi 2, Marmalade era apparentemente condannato quando la sua limousine dorata (con lui a bordo) è stata lanciata nello spazio dal piano delle Bad Girls. Tuttavia, la scena post-credits rivela che questo era il suo piano fin dall’inizio.

È un ritmo divertente e inaspettatamente bizzarro per un film già di per sé fuori dagli schemi, che potrebbe preparare il terreno per una trama futura molto più ampia.

La limousine è in realtà un razzo, che gli permette di viaggiare nello spazio profondo. Il suo riferimento al “ritorno a casa” suggerisce anche un’origine aliena precedentemente sconosciuta per il cattivo. Si tratta di un grande cambiamento rispetto alla sua precedente apparizione e potrebbe creare un pericolo molto più cosmico in gioco in un potenziale The Bad Guys 3.

Marmalde è effettivamente diventato un filo conduttore persistente su cui i Cattivi possono tornare in qualsiasi momento, anche se proseguono con altre storie avventurose autonome sui Cattivi che lavorano come spie. È un ritmo divertente e inaspettatamente bizzarro per un film già fuori dagli schemi, che potrebbe creare una trama futura molto più ampia.

Cosa succede alle Cattive (e come potrebbero tornare)

Le Cattive potrebbero facilmente tornare in trame future

Le Cattive — Kitty Kat, Doom e Pigtail Petrova — sono le antagoniste principali di Troppo Cattivi 2, sebbene Kitty sia l’unica ritratta come attivamente malvagia. Tutte vengono arrestate entro la fine del film, anche se Doom e Pigtail vengono mostrati mentre si godono la reciproca compagnia mentre Kitty si rimugina in solitudine.

Questo lascia aperta la porta a un ritorno di uno qualsiasi dei tre in storie future. Petrova ha sviluppato una dinamica buffa con il resto dei Cattivi, che potrebbe fungere da divertente spasso comico in un film futuro. Allo stesso modo, la dinamica romantica di Doom con Snake viene ribadita alla fine del film, con Snake che le lascia un messaggio che potrebbe dare i suoi frutti in seguito.

Il potenziale futuro più interessante per la serie riguarda Kitty. Rivelatasi tanto spietata quanto ambiziosa, Kitty è una figura singolarmente brutale nel mondo apertamente cartoonesco dei Cattivi. Kitty potrebbe facilmente tornare come antagonista, continuando il suo ruolo da Cattivi 2 come antagonista oscuro di Wolf nelle storie future.

Tuttavia, potrebbe anche rivelarsi una risorsa troppo preziosa per essere sprecata. Pertanto, le storie future potrebbero richiedere ai Cattivi di reclutare Kitty per una nuova missione, trasformandola in un pericoloso jolly invece dell’antagonista più palese che il Professor Marmalade diventa alla fine del film. È un futuro aperto per le Bad Girls in film futuri.

Il vero significato di Troppo Cattivi 2

La redenzione è dura, ma ne vale la pena

Tra l’azione comica e i tradimenti coloriti, Troppo Cattivi 2 racconta le sfide che devono affrontare le persone che affrontano la vita dopo essere state catturate dal sistema giudiziario. I Cattivi hanno avuto il loro arco di redenzione, ma sono ancora ex detenuti che non riescono a trovare un lavoro fisso e fanno fatica a pagare l’affitto.

Il film esplora la disperazione di essere condannati da un mondo a cui fanno fatica a dimostrare il loro valore. Wolf è persino tentato brevemente dalla prospettiva di rivoltarsi contro la società che sembra non voler avere niente a che fare con lui. Il film sottolinea che il rispetto si guadagna, personificato dalla dinamica tra Wolf e la Commissaria Misty Luggins.

In passato, Wolf ha usato la paura come strumento per diventare famoso, cosa che Luggins gli ricorda. Kitty fa affidamento sulla paura, spingendosi ancora oltre minacciando i suoi compatrioti e mettendo in pericolo il mondo, il tutto per “fare una dichiarazione”. La differenza è che Wolf vuole redimersi ed è disposto a impegnarsi per guadagnarsi il rispetto invece di spaventare la gente.

Questo porta Wolf a collaborare con Luggins, convincendola infine a fidarsi di lui. Questa volontà di rischiare con i Cattivi salva innumerevoli vite dalle conseguenze dei piani di Kitty. Troppo Cattivi 2 è un film che racconta in modo discreto come la redenzione richieda impegno da entrambe le parti e il bene che può fare quando è pienamente raggiunta.

