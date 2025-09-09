Una battaglia dopo l’altra, le prime reazioni della critica: Steven Spielberg elogia il film

Le prime reazioni a Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another), il nuovo film di Paul Thomas Anderson con protagonista Leonardo DiCaprio, sono decisamente entusiastiche. A guidare i commenti è stato Steven Spielberg, che ha moderato una sessione di Q&A con Anderson alla Director’s Guild of America di Los Angeles, sorprendendo con un elogio appassionato.

“Che film pazzesco, oh mio Dio. C’è più azione nella prima ora di questo film che in tutti gli altri che hai diretto messi insieme. Tutto è davvero incredibile”, ha dichiarato Spielberg (via The Film Stage). “È un miscuglio di elementi bizzarri ma allo stesso tempo profondamente rilevanti, che risuonano ancora di più oggi rispetto a quando hai iniziato a scrivere la sceneggiatura e a girare il film”.

La storia e il cast di Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)

Liberamente ispirato al romanzo di Thomas Pynchon del 1990 Vineland, il film segue DiCaprio nei panni di un rivoluzionario fallito che deve affrontare il proprio passato per salvare la figlia adolescente. Il cast di supporto include Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor e Chase Infiniti al suo debutto sul grande schermo.

Spielberg: “Una commedia assurda e attuale”

Spielberg ha paragonato il tono del film a Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick:

“È una commedia assurda, presa molto sul serio, perché riflette quello che accade oggi ogni giorno in America. Ma arriva al punto in cui vuoi ridere, perché se non lo fai, rischi di urlare: ‘È troppo reale’. Mi sono divertito a ridere tutto il tempo, ma è interessante come scegli i momenti in cui ci permetti di ridere, e quando invece li interrompi”.

La stampa lo definisce già uno dei migliori del 2025

Anche la critica ha accolto Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another) con entusiasmo. Evan Romano di Men’s Health lo ha definito “il mio film numero uno dell’anno”, mentre il critico e podcaster Brett Arnold lo ha descritto come “il mio preferito dell’anno”.

Arnold ha aggiunto:

“Ho riso a crepapelle, è probabilmente il film più divertente di Anderson. Ma alla fine ero così commosso da piangere. Sean Penn vincerà un Oscar incredibilmente meritato. E l’azione! Non riesco a smettere di pensare all’inseguimento in auto e a come è stato girato”.

Con queste prime reazioni, Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another) sembra già destinato a imporsi come uno dei titoli più importanti e discussi del 2025.

Il redattore e critico di Slash Film Chris Evangelista ha fatto eco alle lodi, definendo il film “l’incubo americano moderno in VistaVision”.

Ha scritto su X: “‘One Battle After Another’ vede PTA catturare il nostro attuale panorama infernale in un film cupamente divertente, ricco di emozionanti inseguimenti in auto, sparatorie assordanti e assurdo. Immagini scioccanti ma familiari abbondano. Uno dei migliori dell’anno!”.

La critica e conduttrice di “Beyond The Trailer” Grace Randolph ha avuto inizialmente sentimenti contrastanti sul film, ma con il progredire della trama ha iniziato a ricredersi.

“All’inizio l’ho odiato e l’ho trovato ridicolo”, ha scritto su X. “Ma… più ci penso, più mi sembra che abbia qualcosa da dire. Benicio Del Toro sta vivendo un anno davvero eccezionale, forse dovrei nominarlo per il Critics Choice come miglior attore non protagonista”.

Il critico Edward Douglas ha elogiato sia DiCaprio che Penn su X, scrivendo che sono i due lati equilibrati della lotta tra il bene e il male.

“Penn offre una performance straordinaria e assolutamente sbalorditiva nel ruolo dell’antagonista principale del film in ‘One Battle After Another’, consentendo a Leo di occuparsi della maggior parte delle battute comiche”, ha scritto. “Questo farà sicuramente discutere molte persone”.

Il giornalista di cultura popolare del New York Times Kyle Buchanan ha definito il film uno dei favoriti agli Oscar su X, sostenendo che potrebbe essere il film che farà guadagnare ad Anderson il suo primo premio come miglior regista.

“I festival autunnali non hanno influenzato molto gli Oscar, ma ‘One Battle After Another’ lo farà sicuramente”, ha scritto. “L’ultimo film di Paul Thomas Anderson potrebbe essere nominato in tutte le categorie (Sean Penn e Teyana Taylor sono eccezionali) e finalmente far vincere a PTA l’Oscar più importante. Ora vediamo se la Warner Bros riuscirà a distribuirlo…”

“One Battle After Another” uscirà nelle sale il 26 settembre dalla Warner Bros.