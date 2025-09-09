Benny Safdie e Dwayne Johnson di nuovo insieme per Lizard Music

Dopo la prima mondiale di The Smashing Machine a Venezia, lo sceneggiatore/regista Benny Safdie e Dwayne Johnson stanno pianificando di tornare a lavorare insieme in un altro film, Lizard Music. Safdie adatterà il romanzo di Daniel Pinkwater e dirigerà Johnson nel ruolo di Chicken Man.

Safdie ha vinto il Leone d’Argento a Venezia, e Johnson e la co-protagonista Emily Blunt hanno ottenuto consensi e una lunga standing ovation per il loro lavoro. I produttori saranno Safdie per Down For The Count Productions, Johnson per Seven Bucks Productions e David Koplan, che ha prodotto The Smashing Machine.

La trama di Lizard Music

Quando un ragazzo abbandonato a se stesso si imbatte in una trasmissione segreta a tarda notte di lucertole che suonano musica ultraterrena, una porta nascosta verso questo straordinario evento si apre. La sua ricerca di risposte lo conduce all’eccentrico e bizzarro Chicken Man e alla sua amata compagna, una gallina settantenne di nome Claudia: due anime gemelle che hanno intravisto l’impossibile. Uniti da questa visione condivisa, partono per un’avventura che inizia come una caccia a una società nascosta, ma si trasforma in qualcosa di molto più grande: un viaggio attraverso mondi invisibili, armonie inaspettate e il legame indissolubile tra anime perse che scoprono la magia non solo in ciò che trovano, ma anche l’una nell’altra.