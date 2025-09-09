S.W.A.T: lo spin-off “Exiles” agiunge nel cast star della serie originale

Secondo quanto riportato da Variety, Jay Harrington e Patrick St. Esprit parteciperanno alla nuova serie spin-off S.W.A.T. Exiles, riprendendo i loro ruoli storici della serie madre.

Nel primo episodio di Exiles, Harrington tornerà a vestire i panni del sergente David “Deacon” Kay, mentre St. Esprit riprenderà il ruolo del comandante Robert Hicks, entrambi già protagonisti nelle otto stagioni originali di S.W.A.T. trasmesse da CBS.

Come annunciato in precedenza, lo spin-off avrà come protagonista Shemar Moore, che tornerà a interpretare Daniel “Hondo” Harrelson. La nuova serie, composta da 10 episodi e prodotta da Sony Pictures Television, non ha ancora una rete televisiva o una piattaforma di distribuzione confermata.

La trama di S.W.A.T. Exiles

La trama ufficiale anticipa un nuovo inizio per Hondo: dopo il fallimento di una missione di alto profilo, l’ex leader viene richiamato dal pensionamento forzato per guidare un’unità SWAT sperimentale formata da giovani reclute. Sarà compito suo trasformare una squadra di outsider in un team capace di proteggere la città e salvare il programma che lo ha reso un punto di riferimento.

Le riprese di S.W.A.T. Exiles dovrebbero iniziare a fine settembre a Los Angeles, con la stessa troupe che ha lavorato alla serie originale. Jason Ning sarà showrunner e produttore esecutivo, affiancato da Neal H. Moritz e Pavun Shetty di Original Film, insieme a Shemar Moore, James Scura e Jon Cowan.

Il reboot di S.W.A.T. aveva debuttato nel 2017 su CBS. Dopo una cancellazione iniziale alla sesta stagione, la rete aveva concesso prima un ritorno per la settima stagione finale, poi una proroga fino all’ottava, salvo cancellare definitivamente la serie a marzo 2024.