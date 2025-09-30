Venerdì 13 e Jason Voorhees: dal WWE un candidato al ruolo

A24 sta lavorando a Crystal Lake, una serie prequel di Venerdì 13 che esplora l’infanzia di Jason Voorhees in una storia che ruoterà principalmente attorno a sua madre, Pamela. Linda Cardellini interpreterà quel ruolo, con Callum Vinson, star di Chucky e Long Bright River, che interpreterà il giovane Jason.

Nonostante ciò, Robbie Barsamian di Horror Inc. ha confermato quest’estate che “sia [un film che un gioco] arriveranno”, aggiungendo: “Posso dirvi che un nuovo film sequel e un nuovo gioco sequel sono in cima alla nostra lista. È lì che stiamo concentrando la maggior parte delle nostre energie in questo momento. E posso dirvi che finalmente siamo in grado di realizzarli”.

I diritti per il franchise di Venerdì 13 sono complessi, quindi questo film sarà quasi certamente estraneo alla serie TV. Nel corso degli anni, Jason è stato interpretato da diversi attori, tra cui Ari Lehman. Altri che hanno indossato l’iconica maschera da hockey nel film originale (o, come Lehman, anche solo il ruolo smascherato) includono Warrington Gillette, Steve Dash, Richard Brooker, Ted White, Tom Morga, C.J. Graham, Kane Hodder, Ken Kirzinger e Derek Mears.

La New Line ha trovato il prossimo Jason Voorhees? Parlando con Collider (tramite FearHQ.com) del suo ruolo in Deathgasm 2: Goremageddon, l’ex superstar della WWE Braun Strowman, che ora usa il suo vero nome, Adam Scherr, ha iniziato confermando di voler recitare in Venerdì 13 e che “mi raderei volentieri la barba per interpretare quel personaggio”.

Il franchise di Venerdì 13 in espansione

Tuttavia, a quanto pare c’è molto di più della semplice condivisione del sogno da parte di Scherr. “Potremmo parlarne con persone che conosco e con la mia agenzia”, ​​ha confermato il wrestler professionista. “Se riuscissimo a far tornare tutti sulla stessa lunghezza d’onda e a far funzionare le cose, potrei essere il prossimo Voorhees.”

Jason deve essere una presenza formidabile sullo schermo, e con i suoi oltre 2 metri, il 42enne Scherr ha tutte le carte in regola per essere una versione davvero terrificante di questo iconico personaggio horror.

Quasi completamente silenzioso, non morto e apparentemente inarrestabile macchina per uccidere, Jason è un folle iconico che infesta Camp Crystal Lake e la zona circostante, spinto da un ardente bisogno di vendicare la morte della sua amata madre, Pamela Voorhees, a massacrare chiunque incontri.

Bryan Fuller ha abbandonato Crystal Lake l’anno scorso, ma nel 2022 ha spiegato le questioni estremamente complesse relative ai diritti del franchise. “A24 e Marc Toberoff, l’avvocato di Victor Miller, hanno riunito in modo splendido tutti i diritti di Venerdì 13. Come serie in streaming, abbiamo i diritti per realizzare tutto ciò che rientra nell’ambito di Venerdì 13.”

“I diritti cinematografici sono una cosa completamente diversa”, ha continuato lo showrunner di Hannibal. “Sono legati alla New Line e sono super, super complicati e probabilmente non si sbroglieranno tanto presto, ma per quanto riguarda noi polli dell’industria televisiva, ehm, pollaio, abbiamo accesso a tutto ciò che Venerdì 13 ha fatto fino a questo momento.”