Captain Planet: Glen Powell non farà più parte del film

Glen Powell non è più coinvolto nel reboot di Captain Planet, come ha rivelato l’attore a ScreenRant. Basato sul popolare cartone animato degli anni ’90 su un supereroe che combatte contro chi inquina e chi danneggia la Terra, Powell è stato coinvolto per la prima volta nel film nel 2016. Ancora nel 2023, Powell aveva dichiarato di voler ancora realizzare il film Captain Planet.

Da allora, non ci sono state molte notizie sul film, che vede anche Leonardo DiCaprio come produttore. Tuttavia, all’inizio di quest’anno è stato annunciato che Netflix stava sviluppando una serie live-action, sempre con DiCaprio come produttore. Mentre era seduto con Glen Powell per la sua nuova serie originale Chad Powers, Ash Crossan di ScreenRant non ha potuto lasciar andare l’attore senza avere un aggiornamento sul film Captain Planet. Purtroppo, le notizie non sono delle migliori.

“Non è più nelle mie mani. Sì, lo prenderanno e lo porteranno avanti, ma sì, auguro loro il meglio. Sono un appassionato fan di Captain Planet fin da quando ero bambino. Ovviamente, alcune cose che si realizzano in questa città trovano rapidamente la loro strada, altre no, e c’erano molti detentori di diritti e cose del genere intorno a questo progetto. C’erano molte opinioni, quindi non sono più io a portare avanti il progetto, ma sono sicuro che realizzeranno qualcosa di fantastico“, ha affermato l’attore.

Cosa significa questo per il film su Captain Planet

Powell ha detto nella sua risposta che a volte i progetti di Hollywood semplicemente non vanno in porto, anche quelli con star del calibro di Glen Powell. La cosa interessante è che DiCaprio sembra ancora essere coinvolto nella serie TV che è in fase di realizzazione. È difficile sapere se sia stato scelto solo uno dei progetti o se ci sia ancora una possibilità per un film su Captain Planet in futuro. Come ha osservato Powell, sembrano esserci molte opinioni sul rilancio di questo franchise per una nuova generazione.