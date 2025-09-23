Weapons: Zach Cregger conferma un possibile prequel su zia Gladys

Zach Cregger ha confermato che sta lavorando a un prequel di Weapons. Cregger ha scritto e diretto il film horror di successo del 2025, che ha ottenuto un punteggio del 94% su Rotten Tomatoes e ha incassato 263 milioni di dollari in tutto il mondo. Poco dopo l’uscita del film, sono iniziate le voci su un potenziale prequel incentrato su uno dei suoi personaggi di spicco. Ebbene, il prequel è ufficialmente in fase di sviluppo.

Weapons è ambientato in una piccola città dove tutti i bambini di una classe elementare, tranne uno, scompaiono misteriosamente una notte, lasciando la comunità sconvolta e alla disperata ricerca di risposte. Il film vede protagonisti Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrams e Amy Madigan, la cui zia Gladys dovrebbe essere al centro del prequel di Weapons.

Parlando con Fangoria dell’uscita digitale del film, Cregger ha confermato che si sta valutando la possibilità di realizzare un prequel incentrato su zia Gladys. Il regista ha dichiarato: “È vero, ne ho parlato con la Warner Bros. C’è una storia e sono piuttosto entusiasta. Non è una bufala”. Cregger ha anche rivelato che questa idea non è nata solo dopo il successo al botteghino di Weapons, ma che “ce l’avevo già in mente prima che il film uscisse”.

Cosa significa questo per un prequel di Weapons

La conferma di Cregger che sta lavorando a un prequel di Weapons è una notizia entusiasmante per tutti coloro che hanno visto e apprezzato il film horror. Il personaggio di Gladys interpretato da Madigan è stato uno dei più apprezzati del film e molti ritengono che Madigan meriti una nomination all’Oscar.

Ora, mentre Cregger ha confermato che il progetto è in fase di lavorazione, la Warner Bros. non ha ancora annunciato ufficialmente un prequel di Weapons, quindi non c’è alcuna garanzia ufficiale che il film verrà realizzato. Cregger sta al momento lavorando a un nuovo film di Resident Evil. Se Cregger vuole realizzare questo film, sarebbe sorprendente se non divenisse poi realtà, vista la sua recente serie di successi.