Ho cercato il tuo nome: 10 curiosità sul film con Zac Efron

Ho cercato il tuo nome (qui la nostra recensione) è un film del 2012, diretto da Scott Hicks che vede protagonista Zac Efron, attore amatissimo da tutti i fan che sono cresciuti con High School Musical e che lo hanno seguito nella sua carriera più adulta.
La trama di Ho cercato il tuo nome
Logan Thibault, sergente dei Marines reduce dall’Iraq, attribuisce la sua sopravvivenza a una foto trovata durante la missione, raffigurante una donna sconosciuta. Tornato in patria, decide di rintracciarla e arriva a Hamden, Louisiana, dove scopre che si chiama Beth. Per starle vicino lavora nel canile della nonna Ellie. Nonostante l’iniziale diffidenza, tra i due nasce un profondo amore, rafforzato dal legame di Logan con Ben, il figlio di Beth. L’ex marito di lei, Keith Clayton, vicesceriffo arrogante, ostacola la relazione, ma l’unione tra Logan e Beth dimostra la forza dei sentimenti autentici.
10 curiosità su Ho cercato il tuo nome
- I cinema delle basi militari hanno proiettato il film in anteprima.
- Il ruolo di Logan Thibault è stato scritto pensando a Ryan Gosling.
- Ho cercato il tuo nome è stato girato a Madisonville, in Louisiana, e le scene in chiesa sono state girate ad Abita Springs, sempre in Louisiana.
- Taylor Schilling ha prevalso su Abbie Cornish e Katie Cassidy per il ruolo femminile principale.
- Il regista Scott Hicks ha fatto di tutto per assicurarsi che non ci fossero scene di nudo esplicite nel film, al fine di garantire una classificazione PG-13.
- La canzone suonata da Logan e Ben in chiesa è un vecchio inno intitolato “In the Garden”, basato su Giovanni 20:14 e scritto da Charles Austin Miles. Scritta nel 1913, la canzone è di pubblico dominio.
- Logan (Zac Efron) dà a Beth una citazione del Dr. Seuss. Zac Efron ha doppiato Ted in Lorax – Il guardiano della foresta del Dr. Seuss.
- Frankie Muniz è stato preso in considerazione per il ruolo di Logan.
- La casa in cui vive Beth è la stessa in cui vive Tuck in The Best Of Me (2014), anch’esso un romanzo di Nicholas Sparks trasformato in un film.
- Quando Beth chiede a Logan come sia arrivato in città, Logan le risponde di averlo fatto a piedi. Considerando la distanza tra il Colorado e la Louisiana, Logan avrebbe impiegato circa 20 giorni di fila per camminare da un punto all’altro.