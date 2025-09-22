Ho cercato il tuo nome: 10 curiosità sul film con Zac Efron

Ho cercato il tuo nome (qui la nostra recensione) è un film del 2012, diretto da Scott Hicks che vede protagonista Zac Efron, attore amatissimo da tutti i fan che sono cresciuti con High School Musical e che lo hanno seguito nella sua carriera più adulta.

La trama di Ho cercato il tuo nome

Logan Thibault, sergente dei Marines reduce dall’Iraq, attribuisce la sua sopravvivenza a una foto trovata durante la missione, raffigurante una donna sconosciuta. Tornato in patria, decide di rintracciarla e arriva a Hamden, Louisiana, dove scopre che si chiama Beth. Per starle vicino lavora nel canile della nonna Ellie. Nonostante l’iniziale diffidenza, tra i due nasce un profondo amore, rafforzato dal legame di Logan con Ben, il figlio di Beth. L’ex marito di lei, Keith Clayton, vicesceriffo arrogante, ostacola la relazione, ma l’unione tra Logan e Beth dimostra la forza dei sentimenti autentici.

10 curiosità su Ho cercato il tuo nome