Julia Garner: 10 cose che forse non sai sull’attrice

In pochi anni, Julia Garner è diventata uno dei volti più riconoscibili e apprezzati del panorama cinematografico e televisivo internazionale. Grazie al suo talento magnetico e a interpretazioni intense e versatili, ha conquistato pubblico e critica, ricevendo prestigiosi riconoscimenti, tra cui tre Emmy Awards. Da Ozark a Inventing Anna, passando per il ruolo di Silver Surfer nel nuovo film I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Garner si conferma un’attrice in costante ascesa, pronta a lasciare il segno in ogni genere a cui si avvicina.

I film e i programmi TV di Julia Garner

1. Ha preso parte a noti film. L’attrice debutta sul grande schermo in La fuga di Martha (2011), per poi recitare in Electrick Children (2012), Noi siamo infinito (2012), Not Fade Away (2012), We Are What We Are (2013), The Last Exorcism – Liberaci dal male (2013), Sin City – Una donna per cui uccidere (2014), Grandma (2015), The Assistant (2019), The Royal Hotel (2023) e Apartment 7A (2024). Nel 2025 è al cinema con tre film: Wolf Man, I Fantastici Quattro: Gli Inizi (con Pedro Pascal e Vanessa Kirby) e Weapons.

2. Ha recitato in celebri serie TV. L’attrice si è fatta notare in particolare sul piccolo schermo, dove ha recitato in serie come The Americans (2015–2018), The Get Down (2016–17) e Ozark (2017–2022), che le ha conferito grande popolarità. Ha poi preso parte a Maniac (2018), con Emma Stone, Waco (2018), Dirty John (2018–19), Modern Love (2019) e Inventing Anna (2022).

Julia Garner in Sin City – Una donna per cui uccidere

3. Ha avuto un ruolo di rilievo nel film. Nel film Sin City – Una donna per cui uccidere, Julia Garner interpreta Marcie, una spogliarellista che incrocia il cammino di personaggi come Dwight e Johnny. È stato il suo primo ruolo importante su grande schermo, segnando il debutto nel cinema mainstream. Fu la prima esperienza di recitazione davanti a uno schermo verde per Garner, in un contesto stilizzato e visivamente moderno. Nonostante il ruolo non fosse centrale, l’interpretazione fu lodata per la sua naturalezza, e le permise di distinguersi come attrice emergente nel cinema indipendente.

Julia Garner in Ozark

4. Ha studiato un preciso dialetto. Nel ruolo di Ruth Langmore in Ozark ha ottenuto il successo internazionale. Il ruolo è quello di una giovane delinquente texana dalla parola facile e mente acuta, capace di mescolare violenza silenziosa ed emozioni complesse. In alcune interviste l’attrice ha raccontato di aver studiato il dialetto del Missouri per rendere credibile l’accento rurale di Ruth. Gli spettatori e la critica hanno poi elogiato la sua capacità di umanizzare e rendere così realistica una criminale intelligente, fragile e crudele al tempo stesso.

Julia Garner è Shalla-Bal/Silver Surfer in I Fantastici Quattro: Gli Inizi

5. Ha letto fumetti e praticato surf. Julia Garner è stata scelta per interpretare la versione femminile dello Silver Surfer, Shalla-Bal, in I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Per prepararsi al ruolo, l’attrice ha affermato di aver voluto mantenere un approccio psicologico realistico, studiando in particolare il background di Shalla-Bal nei fumetti What If? e Earth X. L’attrice ha inoltre preso lezioni di surf per calarsi ulteriormente nei panni del personaggio. Alla fine, Garner ha descritto il ruolo come “misterioso, silenzioso, tragico”, elementi che ha cercato di riportare nella sua interpretazione.

6. Si è cimentata con la motion capture. Per prepararsi al ruolo di Silver Surfer nel nuovo film Marvel, Julia Garner ha anche effettuato un intenso lavoro con la tecnologia motion capture. Si è così trovata a doversi cimentare con la speciale tuta che mappa i suoi movimenti, dovendo dunque immaginare il contesto intorno a lei ma assente sul set, immaginare la fisicità del personaggio e muovendosi di conseguenza con convinzione pur se priva riferimenti concreti.

Julia Garner interpreterà Madonna

7. Sarà l’iconica cantante al cinema. Julia Garner è stata annunciata come interprete di Madonna nel biopic recentemente annunciato. L’attrice ha descritto il provino come una sfida molto impegnativa: oltre alla recitazione ha dovuto dimostrare abilità di canto e danza direttamente a Madonna, lavorando con il suo coreografo. Garner si è preparata pensando “che farebbe Madonna?”, mostrando determinazione, innamoramento per la pop star e desiderio di essere fedele alla sua energia. Nonostante il progetto abbia subito ritardi e riscritture, l’attrice ha confermato che il ruolo è ancora ufficialmente suo.

I premi vinti da Julia Garner

8. Ha vinto importanti riconoscimenti. Julia Garner ha vinto ben tre Primetime Emmy Awards come migliore attrice non protagonista per Ozark (stagioni 2, 3 e 4). Ha inoltre ottenuto una candidatura ai Golden Globe e ai Critics’ Choice Awards, e un Screen Actors Guild Award per la performance corale in Ozark. L’interpretazione di Ruth Langmore è dunque universalmente riconosciuta come la sua consacrazione, anche grazie a numerose candidature ai premi televisivi internazionali (Emmy, SAG, Critics’ Choice).

Julia Garner e Mark Foster

9. È sposata con un noto musicista. Julia Garner è sposata con il musicista Mark Foster, frontman dei Foster the People. I due si sono incontrati al Sundance Film Festival e si sono fidanzati durante un viaggio in camper al Parco Nazionale di Yellowstone. Garner ha raccontato che, intuendo l’incertezza dei tempi, hanno deciso di sposarsi a dicembre 2019 presso il City Hall di New York, su impulso dei suoi “Spidey senses”. Si descrivono come una coppia riservata ma affiatata, che condivide passione per l’arte, la musica e l’avventura all’aria aperta.

L’età e l’altezza di Julia Garner

10. Julia Garner è nata il 1° febbraio 1994 a Riverdale, New York. La sua altezza è di circa 1,60 metri.

