Weapons: la spiegazione del finale del film horror

Dopo aver costruito un avvincente mistero horror per gran parte della sua durata, il finale di Weapons porta le cose a una conclusione intensa, inquietante e oscuramente esilarante. Il secondo lungometraggio da solista dello sceneggiatore e regista Zach Cregger ruota attorno alla scomparsa inspiegabile di (quasi) un’intera classe di bambini di terza elementare, che sono scappati dalle loro case di periferia nella stessa notte, esattamente alle 2:17 del mattino.

Il film è diviso in sezioni che seguono personaggi specifici, saltando avanti e indietro nel tempo per coglierli nei momenti chiave del loro coinvolgimento nel caso. Alla fine, man mano che i pezzi del puzzle vanno lentamente al loro posto, diventa chiaro che tutte le stranezze della loro città sono riconducibili a una donna: Gladys, una strega e autoproclamata zia di Alex, l’unico bambino della classe di Justine Grady a non essere scomparso.

Nel momento culminante del film, quasi tutti i personaggi principali (tranne il povero Andrew Marcus, il preside la cui testa è stata schiacciata poco prima quel giorno) si ritrovano nella casa di Alex, dove sono tenuti prigionieri i bambini scomparsi. Justine e Archer, un genitore di un bambino scomparso, cadono però nella trappola di Gladys; Paul, l’ex fidanzato poliziotto di Justine, e James, il tossicodipendente che ha scoperto per caso i bambini scomparsi, sono la trappola. Ne segue un livello di violenza quasi caricaturale.

Cosa succede nel finale di Weapons

Gladys, rendendosi conto che il gioco è finito e dicendo ad Alex di prepararsi a lasciare la città, ha preparato Paul e James per una versione alternativa dell’incantesimo d’attacco che aveva usato in precedenza. Invece di prendere di mira incessantemente una persona specifica, sono impostati per attivarsi se qualcuno attraversa le linee di sale lasciate sul pavimento, cosa che Justine fa inconsapevolmente. Paul le si avventa quindi contro, mentre James si scaglia su Archer. Sebbene continui a sferrare colpi devastanti al volto di James, Archer non riesce a tenerlo a terra a lungo.

Justine, traumatizzata, dopo che un pelapatate si rivela inefficace, riesce a uccidere Paul con la pistola del poliziotto. Poi la punta contro James e salva Archer, che si dirige verso il seminterrato e trova i bambini scomparsi. Tuttavia, mentre cerca suo figlio Matthew, trova invece Gladys. Nel frattempo, Alex, che ha osservato Gladys compiere i suoi orrori, calpesta il sale che i suoi genitori hanno sparso intenzionalmente. Usa le stanze comunicanti per aggirarli e si fa strada nella stanza di Gladys, che stavano sorvegliando.

Afferra uno dei rami spinosi che lei usa per i suoi incantesimi, uno già in uso, e si rintana nel bagno per ripetere i passaggi che l’ha vista eseguire. Gladys ha a quel punto scagliato Archer contro Justine e lo sta guardando mentre la strangola quando Alex, dopo aver avvolto una ciocca di capelli di Gladys attorno al ramo, lo spezza. Capendo cosa è successo, lei fugge dalla casa urlando, solo per essere inseguita dalla folla di bambini che aveva rapito con la magia. Quando la raggiungono, la fanno a pezzi, rompendo gli incantesimi.

La spegazione del perché Gladys ha rapito i bambini

Nel capitolo su Alex in Weapons, vediamo Gladys accolta nella casa perfettamente normale della sua famiglia, apparentemente perché è malata e non ha altro posto dove andare. Dalle conversazioni che Alex ascolta di nascosto e dalla breve occhiata che le dà, sembra che sia già in fin di vita. Tuttavia, non passa molto tempo prima che i genitori del ragazzo siano praticamente catatonici e Gladys sia di nuovo in piedi. Dopo un po’ di tempo, una notte confessa ad Alex che la sua malattia, qualunque essa sia, è reale. Anche se spiega le cose come si farebbe con un bambino, è chiaro che Gladys ha in qualche modo rubato la forza vitale dei genitori del ragazzo.

Questo spiega il suo improvviso cambiamento fisico. Pensava che sarebbe stato sufficiente, ma sta già ricominciando a perdere energia. Così, punta gli occhi sui compagni di classe di Alex. Dopo essersi procurata un oggetto appartenente a ciascuno di loro, lancia l’incantesimo che li convoca da lei alle 2:17 del mattino, spiegando perché tutti hanno lasciato le loro case esattamente a quell’ora. Li tiene rinchiusi nel seminterrato, dove rimangono immobili, proprio come i genitori di Alex; lui deve dar loro da mangiare della zuppa per mantenerli in vita. In questo modo, lei prosciuga le loro vite per sostenere la propria.

Dopo la sua morte, apprendiamo solo frammenti sulla guarigione delle sue vittime dal narratore bambino di Weapons, che ci parla a due anni dall’incidente. I genitori, a quanto pare, sono rimasti in uno stato relativamente vegetativo: vengono descritti come bisognosi di essere nutriti con la zuppa altrove, il che indica che sono ancora ricoverati in ospedale dopo tutto questo tempo. I bambini stavano invece abbastanza bene da tornare alla loro vita quotidiana, anche se il narratore riferisce che solo alcuni di loro hanno ricominciato a parlare.

È chiaro che qualsiasi danno abbia causato la magia di Gladys è permanente. Oltre ad essere più anziani, i genitori di Alex sono stati sotto il controllo della strega più a lungo e sono stati la sua unica fonte di energia per un po’, il che spiegherebbe perché siano in condizioni peggiori. I bambini hanno invece maggiori possibilità di guarire completamente. Ma mentre guardiamo negli occhi di Matthew durante l’ultima scena di Weapons, ci viene da chiederci se Archer abbia davvero riavuto suo figlio.

La vera identità di zia Gladys

Il cattivo di Weapons probabilmente non è chi sembra essere all’inizio. Dopo essere apparsa brevemente nei capitoli di Justine, Archer e James, principalmente per spaventare i presenti, Gladys fa la sua comparsa effettiva nell’ufficio di Marcus. Si presenta come la zia di Alex (più precisamente, la sorella della nonna di Alex), che si prendeva cura del ragazzo mentre i suoi genitori si stavano riprendendo da gravi malattie. La seconda parte di questa affermazione viene rapidamente e brutalmente smascherata come una bugia, ma la prima parte si complica con il passare del tempo.

Nel capitolo di Alex, prima del suo arrivo, Gladys viene descritta come la zia di sua madre, la sorella della nonna di Alex. In una sorta di litigio ascoltato per caso, i suoi genitori ricordano di averla incontrata almeno una volta, anni fa, ma sono certi che non abbia partecipato al loro matrimonio. La madre di Alex, tuttavia, sembra sicura che sia una parente. E potrebbe esserlo, ma probabilmente è ancora più anziana. Gladys dice a Marcus che il padre di Alex ha “un tocco di tisi”, un termine che risale all’antichità ma che alla fine è diventato sinonimo di tubercolosi, sostituendola.

La malattia batterica è stata formalmente identificata nel 1882 e, sebbene il termine tisi fosse ancora in uso all’inizio del XX secolo, alla fine è diventato materia di letteratura classica e libri di storia. Marcus è colpito dall’anacronismo. Non riesce a capire (né potrebbe farlo uno spettatore che vede Weapons per la prima volta a questo punto) come Gladys stia facendo una battuta macabra sull’uomo di cui ha consumato l’energia. Ma, se associato alla sua confessione ad Alex di essere malata da molto tempo, questo potrebbe indicare che Gladys è almeno una o due generazioni più anziana di quanto creda la sua famiglia.

Il vero significato del finale di Weapons

Weapons è un film complesso e, anche se otteniamo una spiegazione definitiva della violenta stranezza che ha colpito questa città, probabilmente si rivelerà un terreno fertile per molteplici interpretazioni tematiche. Ma ci sono alcuni dettagli chiave che indicano determinate interpretazioni. Il primo e più importante è la struttura. La narrazione frammentata di Cregger rende la storia avvincente, fornendoci informazioni poco alla volta, ma ci incoraggia anche a prestare attenzione a come le vite dei singoli personaggi si scontrano tra loro. Justine, Archer, Paul e James agiscono tutti sulla base di vari impulsi egoistici, spesso distruttivi, senza preoccuparsi realmente delle loro conseguenze.

In Weapons ci sono diversi casi di persone che fanno pressione su altre affinché facciano qualcosa che non vogliono fare (Justine e Paul che bevono; Archer che guarda il video dei Bailey) molto prima che Gladys venga introdotta. Ci sono anche casi di indifferenza quasi comica, ad esempio il proprietario di un minimarket che urla a Justine di uscire mentre Marcus, dall’aspetto orribile e omicida, la insegue. Questi dettagli creano un inquietante parallelismo con Gladys e la sua magia. La strega è una versione esagerata degli adulti di questo film, un essere di puro egoismo e indifferenza.

È, come un motivo ricorrente sottolinea, un parassita, che priva le persone della loro autonomia per il proprio tornaconto. Ma lei è semplicemente la versione horror di qualcosa che ci viene mostrato come abbastanza normale. Tra gli adulti, solo Marcus sembra motivato dalla preoccupazione per il benessere degli altri, e l’universo lo punisce in modo brutale per questo. Alex è reso vulnerabile per lo stesso motivo. È degno di nota il fatto che Gladys abbia cercato di controllarlo non minacciando la sua sicurezza, ma quella dei suoi genitori.

Questa divisione tra bambini e adulti è fondamentale anche in Weapons, ed è integrata in modo simile nella sua struttura. Il film è narrato da una ragazzina, che ci racconta questa storia come qualcosa di vero ma soppresso, conferendole l’aria di una leggenda metropolitana. Gli adulti di questo mondo non sono riusciti a gestire la rottura con la normalità e l’hanno seppellita; i bambini la mantengono viva nei sussurri. In questa ottica, la narrazione del film diventa un avvertimento trasmesso da bambino a bambino sui mali che gli adulti sono capaci di infliggere loro, così come gli uni agli altri.

Questa domanda aleggia sull’ultima scena, insieme al dubbio se Matthew riuscirà mai a riprendersi: dato ciò che abbiamo visto di Archer, è davvero fuori pericolo? Lo sono tutti loro? Con il suo finale cruento, Weapons è anche un promemoria di ciò che i bambini sono capaci di fare in cambio. Se il film dovesse essere sintetizzato in un’unica idea, sarebbe che i traumi che cerchiamo di reprimere hanno il potere di ferire chi ci circonda, e il dolore che riversiamo nel mondo ha il potere di tornare indietro verso di noi. Chiunque può diventare un’arma se non sta attento.

Cosa ci lascia il film Weapons

Weapons ci lascia dunque con una riflessione amara e potente: il vero orrore non sta nella magia, ma nelle dinamiche quotidiane di egoismo, indifferenza e abuso che gli adulti infliggono ai più giovani. Gladys è solo la manifestazione sovrannaturale di un male già radicato nella comunità, fatto di pressioni, manipolazioni e traumi silenziosi. La sua fine, per mano dei bambini, non è una vittoria liberatoria ma un grido di dolore restituito. Il film ci dice che il male, se ignorato o represso, si trasforma e si riproduce. E che chiunque, se ferito a sufficienza, può diventare un’arma. Anche un bambino.