Zachary Levi vorrebbe tornare a essere Shazam… o qualunque altro eroe DC

Negli ultimi tempi, Zachary Levi non ha avuto vita facile a Hollywood, e ha ammesso di essersi praticamente suicidato condividendo le sue idee anti-vaccini e appoggiando Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti.

Zachary Levi ha interpretato il supereroe protagonista in Shazam! e Shazam! Furia degli Dei, e sebbene il primo film abbia avuto un grande successo, molti sembravano un po’ stanchi delle bizzarrie del personaggio nel sequel. Il film è stato un fiasco al botteghino, e quando James Gunn e Peter Safran sono diventati co-direttori dei nuovi DC Studios, le possibilità che Levi tornasse a interpretare il ruolo sono passate da scarse a nulle.

“Il giudizio del pubblico è ancora piuttosto buono, ma quello della critica è stato, non so, stranamente e sconcertantemente basso, e la gente è stata incredibilmente scortese”, ha detto Levi in ​​precedenza a proposito dell’accoglienza riservata a La furia degli Dei. “Ascolta, ho preso parte a delle cose e per quanto vorrei che fossero belle, so che sono ok, so che hanno perso molto. Non sto dicendo che Shazam! Furia degli Dei sia un perfetto capolavoro di Orson Welles, ma è un film davvero bello. Non so cosa ci riservi il futuro, perché Furia degli Dei non è stato ben accolto. Non ho idea di dove andremo da qui.”

Sebbene Levi non stia esattamente sperando di tornare nei panni di Shazam, sarebbe sicuramente aperto all’idea. “Oh sì! Ho adorato interpretare Shazam… Se James e i poteri forti dicessero ‘Ehi, ci piacerebbe molto riportarti nei panni di Shazam’, o se ci fosse qualche altro personaggio DC… adoro i fumetti”, ha detto a Feature First in una nuova intervista.

Zachary Levi afferma di essere in buoni rapporti con James Gunn, ma qualcosa ci dice che i suoi giorni da mantellista potrebbero essere finiti. L’attore ora sembra concentrarsi su progetti a sfondo religioso che attraggano i suoi fan.

Cosa racconta Shazam! con Zachary Levi?

Dotati dei poteri degli dei, Billy Batson e i suoi compagni di adozione stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e la presenza di alter ego da supereroi adulti. Ma quando le Figlie di Atlante, un trio vendicativo di antiche divinità, arrivano sulla Terra in cerca della magia rubata loro molto tempo fa, Billy, alias Shazam, e la sua famiglia si ritrovano coinvolti in una battaglia per i loro superpoteri, le loro vite e il destino del loro mondo.

