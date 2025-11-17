Zachary Levi: 10 cose che non sai sull’attore

Divenuto celebre grazie alla serie televisiva Chuck, l’attore Zachary Levi è ad oggi popolare per i suoi ruoli comici o scanzonati, ricoperti in film di particolare successo. Di recente è divenuto noto per essere il supereroe Shazam, in quelle che si preannunciano essere vesti che l’attore tornerà a ricoprire anche in futuro.

Ecco 10 cose che non sai di Zachary Levi.

Parte delle cose che non sai sull’attore

Zachary Levi: i suoi film e le serie TV

10. Ha recitato in celebri film per il cinema. L’attore debutta sul grande schermo con il film FBI: Operazione tata (2006), con Martin Lawrence. Successivamente recita in Spiral (2007), Wieners – Un viaggio da sballo (2008), An american Carol (2008), Alvin Superstar 2 (2009), per poi ottenere maggior fama recitando nel ruolo di Fendral in Thor: The Dark World (2013), con Chris Hemsworth e Natalie Portman, e Thor: Ragnarok (2017), di Taika Waititi. Nel 2019 è invece protagonista del film Shazam!, dove recita accanto all’attore Mark Strong. Levi ha ripreso il ruolo di Shazam in Shazam! Furia degli Dei (2023), consolidando il suo status di star dei film DC Comics.

Sempre nel 2023 recita per Robert Rodriguez in Spy Kids: Armageddon e poi nel ’24 e nel ’25 è il protagonista dei film per bambini Il magico mondo di Harold e Il bambino di cristallo.

9. Ha preso parte a produzioni televisive. Nel corso della sua carriera l’attore si è reso celebre per aver partecipato in qualità di protagonista alla serie Chuck (2007-2009), accanto all’attrice Yvonne Strahovski. Successivamente ha preso parte anche alle serie Heroes Reborn (2015-2016), con Ryan Guzman, Hot & Bothered (2015-2016), L’altra Grace (2017) e La fantastica signora Maisel (2018-2019), con Rachel Brosnahan. Dal 2021 al 2022 Levi ha anche collaborato con Netflix in alcune serie animate e progetti speciali, confermando la sua versatilità tra cinema e televisione.

8. È un apprezzato doppiatore. Levi si è distinto negli ultimi anni per aver prestato la propria voce al personaggio di Flynn Rider al film d’animazione Rapunzel: L’intreccio della torre (2010). In seguito ha invece doppiato il personaggio di Eugene per il film televisivo Rapunzel – Prima del sì (2017) e di nuovo per Rapunzel – La serie (2017-2020). Ha poi partecipato anche al doppiaggio dei videogiochi Fallout: New Vegas (2010), Halo: Reach (2010) e Kingdom Hearts III (2019). Nel 2022 ha doppiato Apollo 10 e mezzo di Richard Linklater e Una notte al museo – La vendetta di Kahmunrah. Nel 2023 invece ha lavorato con la Aardman prestando la voce a Galline in fuga – L’alba dei nugget.

Zachary Levi: chi è sua moglie

7. È stato sposato. Nel 2014, dopo un periodo di frequentazione, Levy sposa l’attrice ed ex-modella canadese Missy Peregrym, nota per il suo ruolo nelle serie Van Helsing (2017-2018) ed FBI (2018-in corso). Il matrimonio viene celebrato alle Hawaii alla presenza di pochi intimi. Tuttavia, la coppia divorzia nell’aprile del 2015, citando differenze inconciliabili. Per quanto riguarda la sua vita privata e personale, mantiene un certo riserbo. Zachary Levi non ha figli.

Zachary Levi: il suo fisico

6. Ha smentito le voci sul suo fisico. Quando vennero pubblicate le prime immagini del film Shazam!, molti fan criticarono l’attore accusandolo di aver indossato un costume imbottito per far sembrare il suo fisico più possente. Levi si è allora limitato a pubblicare sul proprio profilo Instagram alcune foto del suo torso nudo, dimostrando così di aver naturalmente raggiunto la forma fisica richiesta dal ruolo. Questo allenamento è stato fondamentale anche per il seguito del film, Shazam! Furia degli Dei.

Zachary Levi è Fandral

5. Doveva interpretare il personaggio sin dal primo film. Levi è comparso nel ruolo di Fandral soltanto a partire dal secondo film dedicato a Thor. Egli era sin da subito la prima scelta, ma dovette rinunciare al ruolo poiché impegnato in altri progetti. Venne così scelto un altro attore al suo posto, il quale tuttavia lasciò il personaggio in seguito al primo film. Per sostituirlo fu allora chiamato Levi, che fu ben lieto di poter assumere tali panni. È contento che il suo personaggio sia morto. Fandral viene ucciso nel corso del film Thor: Ragnarok, e per quanto Levi vi fosse affezionato ha dichiarato che tale fine è stata con il senno di poi un bene. Se il personaggio fosse sopravvissuto, secondo Levi, egli sarebbe ancora sotto contratto con la Marvel, e non avrebbe dunque potuto interpretare Shazam, cosa della quale invece è estremamente grato.

Zachary Levi in Shazam!

4. Si è tinto i capelli. Per ricoprire il ruolo del supereroe Shazam, l’attore ha dovuto dar vita ad alcuni drastici cambiamenti fisici ed estetici. Oltre ad essersi sottoposto ad un duro allenamento per guadagnare circa 15 chili di muscoli, Levi si è inoltre dovuto tingere di nero i capelli, poiché così previsto dalle sembianze del personaggio dei fumetti.

Zachary Levi in Chuck

3. È stato il protagonista della serie. Dal 2007 al 2012 l’attore ha recitato nei panni di Chuck Bartowski, protagonista della fortunata serie a metà tra commedia e azione. Il suo personaggio, un esperto di computer che lavora in un negozio di elettronica, si ritrova la vita sconvolta nel momento in cui un supercomputer con segreti di Stato si installa nel suo cervello, facendolo diventare l’obiettivo delle principali forze governative.

Zachary Levi e il sostegno a Trump

2. Zachary Levi ha suscitato scalpore per il suo sostegno pubblico a Donald Trump. Durante la campagna presidenziale del 2024, ha ufficialmente appoggiato Trump, affermando di averlo fatto dopo il ritiro di Robert F. Kennedy Jr. Secondo Levi, è stata una scelta ponderata: ha dichiarato che, per lui, era “più importante” sostenere Trump che salvaguardare la propria carriera hollywoodiana. Dopo il gesto si è detto convinto di aver preso una posizione di principio, nonostante accuse di essere “gray‑listato” dal settore. Inoltre, ha lanciato un appello agli “conservatori nascosti” di Hollywood, incoraggiandoli a farsi avanti e a non nascondere le proprie opinioni politiche.

Zachary Levi: età e altezza

1. Zachary Levi è nato a Lake Charles, in Louisiana, Stati Uniti, il 29 settembre 1980. L’attore è alto complessivamente 191 centimetri.

Fonte: IMDb