Monarch: Legacy of Monsters torna con una seconda stagione su Apple Tv il 27 febbraio

Oggi Apple TV ha svelato il teaser trailer dell’attesissima seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, la serie del Monsterverse con protagonisti Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett e Anders Holm. La seconda stagione, composta da 10 episodi, debutterà il 27 febbraio 2026 con il primo episodio, seguito da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 1º maggio.

La prima stagione di “Monarch: Legacy of Monsters” segue due fratelli determinati a scoprire il legame della loro famiglia con l’enigmatica organizzazione nota come Monarch. Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e, infine, sulle tracce dell’ufficiale dell’esercito Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell), in una storia che si svolge negli anni Cinquanta e mezzo secolo più tardi, quando ciò di cui Shaw è a conoscenza mette in pericolo la sopravvivenza stessa di Monarch.

La seconda stagione riprenderà con il destino di Monarch, e del mondo intero, in bilico. La saga porterà alla luce segreti sepolti che riuniranno eroi (e villain) sull’Isola del Teschio di Kong e in un nuovo, misterioso villaggio dove un Titano mitico emergerà dal mare. Le onde del passato si propagano nel presente, offuscando i legami tra famiglia, amici e nemici, mentre all’orizzonte incombe la minaccia di un evento titanico.

Prodotta da Legendary Television, “Monarch: Legacy of Monsters” è una serie prodotta esecutivamente da Joby Harold e Tory Tunnell di Safehouse Pictures, insieme a Chris Black, Jen Roskind, Matt Shakman, Andrew Colville e Lawrence Trilling, che dirige anche quattro episodi, oltre a Andrew Colville, che firma la sceneggiatura di due episodi e ricopre il ruolo di produttore esecutivo. Chris Black sarà lo showrunner della seconda stagione. Hiro Matsuoka e Takemasa Arita sono produttori esecutivi per conto della Toho Co., Ltd., proprietaria del personaggio di Godzilla.

Toho ha concesso in licenza i diritti a Legendary per “Monarch: Legacy of Monsters” come naturale estensione della loro collaborazione di lunga data legata al franchise cinematografico. Apple TV ha siglato un accordo pluri-serie con Legendary Entertainment, che include la seconda stagione di “Monarch: Legacy of Monsters” e diverse serie spin-off ambientate nello stesso universo narrativo.

La prima stagione di “Monarch: Legacy of Monsters”, è disponibile in streaming su Apple TV. Il Monsterverse di Legendary è un vasto universo narrativo multipiattaforma che ruota attorno alla lotta dell’umanità per sopravvivere in un mondo sconvolto da una nuova e catastrofica realtà: i mostri delle nostre leggende e dei nostri miti sono reali.

Ha avuto inizio con il film “Godzilla” del 2014, proseguendo con “Kong: Skull Island” (2017), “Godzilla: King of the Monsters” (2019), “Godzilla vs. Kong” (2021) e più recentemente con “Godzilla x Kong: The New Empire”, l’episodio di maggior incasso dell’intero franchise e il film di Godzilla di maggior successo di tutti i tempi.

È inoltre in arrivo l’attesissimo sequel “Godzilla x Kong: Supernova”, previsto per il 2027.

Il Monsterverse ha incassato oltre 2,5 miliardi di dollari al botteghino mondiale ed è cresciuto fino a includere la serie evento di grande successo “Monarch: Legacy of Monsters” per Apple TV. Con un universo interconnesso che comprende videogiochi, fumetti, giocattoli e esperienze dal vivo, il Monsterverse rappresenta un’epica forma di intrattenimento su scala monumentale.