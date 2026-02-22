BAFTA 2026: Alan Cumming si scusa per il “linguaggio forte” di John Davidson, candidato affetto dalla sindrome di Tourette

Alan Cumming ha interrotto brevemente la cerimonia di premiazione dei BAFTA 2026 due volte per scusarsi e ringraziare il pubblico per la comprensione, nonostante le interruzioni di un candidato affetto dalla sindrome di Tourette. L’attore si è preso il tempo di riconoscere le urla involontarie dell’attivista per la sindrome di Tourette John Davidson, protagonista del film biografico I Swear.

Davidson era seduto tra il pubblico della Royal Festival Hall e i suoi tic sono stati captati dai microfoni presenti nella sala. Sono stati udibili durante la trasmissione televisiva della BBC. Alcuni dei suoi commenti hanno fatto sobbalzare i presentatori e i vincitori durante i loro interventi sul palco. A un certo punto, ad esempio, Davidson ha urlato “noioso” e “vaffanculo” durante il discorso di apertura della presidente dei BAFTA, Sara Putt.

Ha anche pronunciato la parola con la “N” quando Michael B. Jordan e Delroy Lindo hanno consegnato il premio per i migliori effetti visivi ad Avatar: Fuoco e Cenere. L’interruzione è stata udibile in televisione. Tra una premiazione e l’altra, Cumming ha affermato che il pubblico “potrebbe aver notato” il “linguaggio forte“. Ha ringraziato i partecipanti per la comprensione e per aver creato uno “spazio rispettoso per tutti“. In seguito, Cumming si è scusato se qualcuno si fosse sentito offeso, sottolineando che i “tic sono involontari“.

John Davidson è uscito dall’auditorium a un certo punto della cerimonia. Non è chiaro se sia tornato al suo posto, ma le interruzioni sembravano essere terminate. Davidson è uno straordinario ambasciatore della sua disabilità, che aiuta a sostenere altre persone affette dalla sindrome di Tourette attraverso discorsi pubblici e altre forme di attivismo.

Nel 2018, gli è stata conferita un’onorificenza dalla Regina Elisabetta II per il suo impegno nel promuovere la comprensione della condizione. È apparso nel documentario del 1989 “John’s Not Mad“.

“La sindrome di Tourette è una condizione così terribile che la maggior parte delle volte non voglio essere al centro dell’attenzione”, ha dichiarato alla BBC News l’anno scorso. “Voglio poter camminare per strada senza essere notato perché urlo o impreco”.

Davidson è interpretato in I Swear da Robert Aramayo, che ha definito Davidson “l’uomo più straordinario che abbia mai incontrato” ritirando il premio Rising Star. Aramayo ha vinto anche il premio per la migliore interpretazione maschile e il film ha portato a casa il premio per il miglior casting.