BAFTA 2026: tutti i vincitori, è il trionfo di Una Battaglia dopo l’Altra e di PTA

Di Chiara Guida

-

Si è appena conclusa la 79ª edizione dei BAFTA Film Awards, uno degli appuntamenti più importanti del cinema britannico e internazionale. La cerimonia si è svolta al Royal Festival Hall del Southbank Centre di Londra ed è condotta da Alan Cumming. A differenza di altre edizioni, i BAFTA 2026 partivano particolarmente incerti, senza un film destinato a dominare nettamente la serata. Salvo poi coronare il trionfo di Una Battaglia dopo l’Altra di Paul Thomas Anderson.

Ancora prima della consegna dei premi principali, la cerimonia ha già segnato diversi record: Hamnet – Nel nome del figlio è il film più nominato di sempre diretto da una donna, mentre I Peccatori detiene lo stesso primato per un regista nero, oltre a rivelarsi, a fine serata, il film diretto da un regista nero con il maggior numero di premi. Inoltre Leonardo DiCaprio diventa l’attore più giovane ad aver raggiunto sette nomination come protagonista, a 51 anni. Mentre Marty Supreme diventa il film con il maggior numero di sconfitte, eguagliando il record di Donne in Amore e Neverland, con 0 vittorie su 11 nomination.

La serata ha incluso anche un momento musicale: l’esibizione di “Golden”, brano di successo tratto dall’animazione Netflix Kpop Demon Hunters, interpretato da Jae, Audrey Nuna e Rei Ami, a conferma del carattere spettacolare e pop dei BAFTA.

Ecco tutti i vincitori dei BAFTA 2026

Miglior film

Una Battaglia dopo l’altra” — Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

Miglior Regia

Paul Thomas Anderson, “Una Battaglia dopo l’altra”

Migliore Attrice

Jessie Buckley, “Hamnet – nel nome del figlio

Migliore attore

Robert Aramayo, “I Swear”

Migliore attrice non protagonista

Wunmi Mosaku, “I Peccatori

Migliore attore non protagonista

Sean Penn, “Una Battaglia dopo l’altra”

Miglior film britannico

Hamnet – nel nome del figlio” — Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell

Miglior esordio britannico per un regista, sceneggiatore o produttore

“My Father’s Shadow” — Akinola Davies Jr. (Director), Wale Davies (Writer)

Sceneggiatura adattata

“Una Battaglia dopo l’altra,” Paul Thomas Anderson

Sceneggiatura originale

“I Peccatori,” Ryan Coogler

Film per bambini e famiglie

“Boong” — Lakshmipriya Devi, Ritesh Sidhwani

Film in lingua non inglese

“Sentimental Value” — Joachim Trier, Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

Costumi

“Frankenstein,” Kate Hawley

Effetti speciali visivi

Avatar: Fuoco e Cenere” — Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon

Documentario

“Mr. Nobody Against Putin” — David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková

Film d’Animazione

“Zootropolis 2” — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

Casting

“I Swear,” Lauren Evans

Fotografia

“Una Battaglia dopo l’altra,” Michael Bauman

Montaggio

“Una Battaglia dopo l’altra,” Andy Jurgensen

Make-Up & Hair

“Frankenstein” — Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many

Musica Originale

“I Peccatori,” Ludwig Göransson

Scenografia

“Frankenstein,” Tamara Deverell and Shane Vieau

Suono

“F1” — Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta

Corto d’animazione britannico

“Two Black Boys in Paradise” — Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson

Corto britannico

“This Is Endometriosis” — Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright

EE Rising Star Award (votato da pubblico)

Robert Aramayo

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

