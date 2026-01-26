HomeCinema News2026

Ben – Rabbia Animale: il primo horror del 2026 con un eccezionale 92% su Rotten Tomatoes arriva al cinema questa settimana

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Ben - Rabbia animale (2026)

Il 2026 si apre sotto il segno dell’horror più disturbante. Ben – Rabbia Animale, il nuovo film Paramount diretto da Johannes Roberts, ha debutta con uno straordinario 92% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, confermandosi come uno dei titoli più scioccanti dell’inizio anno.

Il film racconta la vacanza tropicale di una famiglia insieme al loro scimpanzé domestico, Ben. Quando l’animale viene morso da una creatura affetta da rabbia, l’equilibrio si spezza rapidamente: la malattia trasforma Ben in una presenza incontrollabile e violenta, dando vita a un incubo fatto di sangue, paura e perdita.

Secondo la critica, Ben – Rabbia Animale colpisce per la sua struttura essenziale ma efficacissima. Le recensioni parlano di un horror “crudele e diretto”, capace di alternare momenti di pura tensione a un sottotesto tragico che rende ancora più disturbante la spirale di violenza. Il film non si limita allo shock visivo, ma lavora sull’ambiguità morale e sull’orrore dell’inevitabile.

Non a caso, molti critici hanno paragonato il film a Cujo, il celebre adattamento cinematografico dell’opera di Stephen King, sottolineando come anche qui l’orrore nasca da una creatura innocente trasformata in minaccia da una forza incontrollabile. Un paragone che rafforza il peso emotivo del racconto, oltre alla sua efficacia come thriller.

Roberts, che ha firmato anche titoli come 47 Meters Down e Resident Evil: Welcome to Raccoon City, conferma con questo film una particolare sensibilità per l’horror teso e fisico, mentre la sceneggiatura scritta insieme a Ernest Riera costruisce un crescendo di angoscia senza concedere sconti allo spettatore.

Ben – Rabbia Animale è il primo grande horror cinematografico del 2026 e, alla luce dell’accoglienza critica, si candida a diventare uno dei titoli di riferimento del genere nei prossimi mesi.

Il film arriverà nelle sale italiane dal 29 gennaio, distribuito da Eagle Pictures.

Articolo precedente
“Tutti amano Flynn”: Milo Manheim racconta la pressione di interpretare Flynn Rider nel live-action di Rapunzel
Articolo successivo
Chris Pine esclude un possibile ritorno del capitano Kirk in Star Trek 4
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved