Ben – Rabbia Animale: il primo horror del 2026 con un eccezionale 92% su Rotten Tomatoes arriva al cinema questa settimana

Il 2026 si apre sotto il segno dell’horror più disturbante. Ben – Rabbia Animale, il nuovo film Paramount diretto da Johannes Roberts, ha debutta con uno straordinario 92% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, confermandosi come uno dei titoli più scioccanti dell’inizio anno.

Il film racconta la vacanza tropicale di una famiglia insieme al loro scimpanzé domestico, Ben. Quando l’animale viene morso da una creatura affetta da rabbia, l’equilibrio si spezza rapidamente: la malattia trasforma Ben in una presenza incontrollabile e violenta, dando vita a un incubo fatto di sangue, paura e perdita.

Secondo la critica, Ben – Rabbia Animale colpisce per la sua struttura essenziale ma efficacissima. Le recensioni parlano di un horror “crudele e diretto”, capace di alternare momenti di pura tensione a un sottotesto tragico che rende ancora più disturbante la spirale di violenza. Il film non si limita allo shock visivo, ma lavora sull’ambiguità morale e sull’orrore dell’inevitabile.

Non a caso, molti critici hanno paragonato il film a Cujo, il celebre adattamento cinematografico dell’opera di Stephen King, sottolineando come anche qui l’orrore nasca da una creatura innocente trasformata in minaccia da una forza incontrollabile. Un paragone che rafforza il peso emotivo del racconto, oltre alla sua efficacia come thriller.

Roberts, che ha firmato anche titoli come 47 Meters Down e Resident Evil: Welcome to Raccoon City, conferma con questo film una particolare sensibilità per l’horror teso e fisico, mentre la sceneggiatura scritta insieme a Ernest Riera costruisce un crescendo di angoscia senza concedere sconti allo spettatore.

Ben – Rabbia Animale è il primo grande horror cinematografico del 2026 e, alla luce dell’accoglienza critica, si candida a diventare uno dei titoli di riferimento del genere nei prossimi mesi.

Il film arriverà nelle sale italiane dal 29 gennaio, distribuito da Eagle Pictures.